秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸

正盡速清除庫存 料持續至第二季度

公司公布，截至去年年底，礦山現場存放的銅精礦（含銅）數量約為6.5萬噸，相較去年9月30日淨增加了1.8萬噸，主要是受堵路行動影響，但並未最終對生產銅礦造成影響。公司表示，正採取措施盡速清除庫存，清庫存工作預計將持續至今年第二季度。此外，原訂於去年12月下旬按臨時價格售出約1.8萬噸的銅精礦（含銅），但已銷售商品仍保留在礦山現場，並已包含在上述庫存統計之中。但由於銅礦所有權已轉移至客戶，因此其不再作為Las Bambas存貨。

早前集團指，Velille鎮去年年底的堵路行動發生在公路上，距五礦持股逾六成的Las Bambas約200餘公里。抗議緣於Velille鎮內社區部分人士提出額外補償要求，並指控五礦未履行社會和環境承諾的索賠要求。