區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊

曾遭勒索比特幣 現成區塊鏈專家

仇詩豪的家人開創老牌證券行中融平和，他則另闢蹊徑專攻機械工程，曾在ASM太平洋（0522）任職首席設計師。他在2015年於馬來西亞工作時，曾遭遇線上勒索被對方要求交付比特幣作贖金將公司電腦解鎖的經歷，令他更在意去鑽研加密幣及區塊鏈技術。他日後更將所學向商界及學界分享，繼而參與教學，甚至籌備了約一年推出英文書《Future of Money: My Magical Blockchains》，冀讓各界甚至下一代加強對區塊鏈的認知。他創立的區塊鏈101公司，亦是為企業、金融界及學界等機構，做區塊鏈相關培訓及CPD（持續進修），介紹如何在不同業務過程中運用區塊鏈。

截至昨晚，比特幣已高企於40,000美元左右的水平，從去年3月一度跌穿5000美元的低位，累計反彈達7倍。

杜絕傳統純靠資本掌控話事權

近期比特幣造價持續攀升，仇詩豪形容：「正反映加密貨幣的去中心化運作形成一個信念，是建基於數學及科學，建立起一套規矩，令接受度日益提升，因此不是泡沫」。

至於市場上不時傳出加密貨幣被盜，他相信與公眾不明白做好私鑰管理，或未有做好企業倒閉後資訊外泄的風險管理有關。他甚至不諱言，不時有人騎劫區塊鏈的概念他用，但是他強調，支持加密幣運作的區塊鏈，背後的分佈式帳本技術（DLT）運作概念，可讓各方不停更新工作進程、驗證及改進，最終會確保信息更安全，杜絕傳統純靠資本掌控金融運作及話事的弊病。

隨着內地醞釀發展數碼人民幣，仇詩豪指出，這正好用作推動仲介付款，現階段已可在區塊鏈收款，將來有條件開發兌換加密貨幣的功能，最終不再受外方諸多制約。尤其在美國大量印鈔下影響美元前景下，反之加密幣變成資產及商品，又可作支付手段，加上更多機構投資者參與買賣，甚至獲Visa及PayPal接受使用，他相信會令加密貨幣更受認可。比特幣長遠更為解決社會貧富懸殊問題及對冲現有金融機制弊端，提供出路及新希望。