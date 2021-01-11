中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺

去年協助6家中概股在港第二上市

他提及，中美關係未見明朗，去年多間中概股相應回流香港上市，帶動該業務的收入增長。當中，德勤幫助6家中概股成功於香港第二上市，當中包括京東（9618）、中通（2057）、新東方（9901）、華住（1179）等。

曾順福指出，於2020年香港上市的新股中，德勤於所負責客戶的總籌資金額為最高。曾順福形容，企業除上市外，更可作為於亞洲的融資平台，開闊投資基礎，增加流動性。他更表示，美國新政府對華政策仍存在多項的不確定性，預計今年會有不少的中概股回流香港第二上市作另一投資據點。

對中港審計市場積極樂觀

去年德勤辭任及退任多間的上市公司核數師職務，延至2021年年初更有最新消息指出，再辭任多4間。德勤逾一年合共辭任108家上市公司核數師職務。曾順福回應及澄清，形容中國、香港和美國資本市場都一直很好，中國更有多項的政策推動新的科技型公司上市，如生物科技公司等。曾順福更稱，對於香港及中國審計市場是很積極樂觀，表示不擔心該方面的增長。

曾順福更補充指，德勤在中國而言，率先去改變自己的審計服務業務模式，望能透過自身的改變下，引領整個審計行業健康發展。曾順福提及，德勤於全球SEC（美國證券交易委員會） 的檢查或英國財務匯報局檢查中，所收到的意見為最少的，更望能於中國做到相應的成績。