德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬

擬透過大學協作 提供青年內地工作機會

歐振興引述市場調查指，過去的10個月全球科技的應用，比過去5年總數還要多，科技創新於大灣區更為重要。歐振興表示，他很鼓勵同事到大灣區交流或工作。對於同事而言，於當地遇到要租屋及生活所需等開支的壓力，但歐表示，德勤會調整體薪酬，加大支持，助他們解決安居樂業的方向。歐振興更透露，集團已計劃透過大灣區區政府和大學的協作，提供支持和機會給予港澳青年或大學生於大灣區工作。

去年10月深圳成立大灣區「雙創中心」

德勤去年內地的業務受惠於經濟復甦，業務未受太大的影響，於下半年已恢復正增長。德勤中國首席執行官曾順福表示，今年集團更會跟從內地的「雙循環」戰略，和藉助內地的數字化經濟領先狀態，以提升集團的數字化創新能力，打造更多的數字化產品於客戶。歐振興表示，集團去年10月於深圳成立了大灣區「雙創中心」，當中以聚焦創新、創業以及聯盟為主，透過會聚國的高校、大學、協會、孵化器合作，為青年提供創業平台。

歐振興更稱，集團去年6月收購位於在華南區的SAP雲端的服務商，該服務商主打商務資源或財務服務系統，當中的團隊超過100人。歐振興期望，透過是次的收購增強德勤於華南區服務大型SAP項目的能力，以拓展相應的客戶群。

廣州設事務所 應對灣區法律要求

廣州為德勤重點拓展的城市，歐振興指出，去年8月德勤與當地的市政府及天河區市政府簽訂兩份戰略合作協議 ，合作相當廣闊，透過德勤於數碼轉型的專業，協助當地企業數碼轉型，更包括智慧城市建設。歐振興稱，德勤於同月在廣州成立全國第三間的勤理律師事務所 ，以應對日後大灣區企業對法律顧問需求。