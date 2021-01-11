離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦

特別鍾情收購英美酒店物業

翻查資料，佳辰資本是在2018年2月斥資8億美元，向美國萬通收購8間分別位於華盛頓、西雅圖、芝加哥及波士頓等城市的酒店物業。交易完成後，該批酒店繼續維持由霸菱（Barings）負責擔任資產管理，反映佳辰收購主要是作為一項財務投資。

事實上，佳辰資本似乎特別鍾情酒店物業，早在2016年就以8000萬英鎊作價，收購希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel London - Docklands Riverside）。

據英國報道指，酒店位於泰晤士河畔，總面積為14.72萬平方呎，共有378間客房，年回報率6%。

2015年開始招兵買馬 吸投行精英

蔡奎在2015年開始招兵買馬，組建自己的投資旗艦，其中包括邀請曾於太盟（PAG）出任中國區董事的趙炳東、美國鐵獅門地產（Tishman Speyer Properties）中國區前財務總監沈勇等，其中沈勇雖然已於2018年離職，但蔡奎去年又邀得曾在大摩、德銀等投行工作，此前在中投多元資產投資團隊前負責人余家鴻加盟。