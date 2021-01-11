經濟

蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址

【明報專訊】內房股龍湖集團（0960）創辦人、內地女富豪吳亞軍與前夫蔡奎於2011年離婚，轟動內地財金界，坐擁市值逾600億元龍湖股權的蔡奎低調發展個人生意，在港設立家族辦公室投資海外。惟他前年在港入稟聲稱受騙，向多家由內地人士任股東的本地公司及兩名內地人士追討逾億元款項，本報翻查資料，多家涉案公司均無實際地址、僅掛名在秘書公司，似乎捲入「天仙局」。

明報記者 鄧偉忠、方楚茵

蔡奎旗下佳辰資本在2019年底時入稟控告多達22名被告涉及盜竊欺詐，稱被盜取合共1400萬美元（約1.09億港元）。

入稟狀指，佳辰資本是在2019年8月22日在被騙情况下，將兩筆金額分別為200萬及1200萬美元款項轉帳到一家本地公司恒商貿易有限公司在匯豐銀行的一個戶口，經進一步調查發現款項其後經多次流轉，其中約1315.09萬美元（約1.03億元）資金，先被轉帳到5個中銀香港戶口，後續追查時，發現當中逾600萬美元被轉帳到案中22名被告分別在中銀、信銀、工銀及華僑永亨銀行的帳戶，金額則被打「打散」成每筆轉帳由2萬至32.5萬美元不等。

入稟控告22名被告涉及盜竊欺詐

入稟狀中雖然詳述款項被「打散」流程，惟並未詳述佳辰今次被騙原因及經過。而案中22名被告中，絕大部分屬私人公司，只有兩人以個人名義被控，兩人英文名均屬國語拼音，分別為Ma Cunli（譯音馬存禮）及Yu Shichen（譯音余世臣），在入稟狀中列名轉交地址（care of）為中銀香港（2388）總行地址。

中銀回覆本報查詢時稱，不宜就法律程序作出評論，惟據了解二人均從未在中銀任職，意味二人可能只涉在該行擁有戶口。

案中關鍵公司恒商貿易 位處「辦公室劏房」

本報曾走訪案中多間被列為案中被告的公司，其中案中最關鍵、第一家收到款項的公司恒商貿易，其新蒲崗辦公室屬一個「辦公室劏房」，而且是一家秘書公司，負責人回覆查詢時表示不清楚事件。

據公司註冊處資料，恒商貿易在2019年6月由一名內地商人唐暉成立，意味僅是在案發前不久才成立；在同年8月佳辰資本支付逾億款項予該公司後，唐暉即於9月辭任董事，由另一名外籍人士Mike Julyard取代。

去年多次審訊未有裁決 未見安排下次聆訊

該案在2019年首次入稟後糾纏多時，而同年年底，佳辰曾再入稟要求在審訊期間凍結部分被告資產，但當中大部分被告在審訊中都未有現身，該案在去年曾經多次審訊，惟至今仍未有裁決結果，目前亦未見有安排下一次聆訊日期。

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