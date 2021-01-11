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貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落

【明報專訊】花旗黃栢寧上文詳細分析了股票掛鈎票據（Equity-linked Note、ELN）的特性，《MoneyMonday》認為，若讀者想在現時的低息環境爭取較高回報，與其買「低回報、高風險」的ELN，不如買優質債券或債券基金，事實上，由貝萊德亞洲信貸團隊基金經理劉鑫管理的「貝萊德中國債券基金」2020年回報便達17%，在晨星亞洲統計的44隻中國債券基金中表現最佳。劉鑫上周接受專訪時暢談該基金在2020年如何適時配置賺取超額回報，以及如何在2021年部署穩中求勝，當中，他預測下月農曆新年前內地流動性料仍充裕，10年期國債孳息率續處低位，有機會進一步回落至3厘水平。

劉鑫表示，「貝萊德中國債券基金」在2020年有理想表現，原因之一是他及團隊對市場有相對比較準確的把握，因應市况適時配置不同債券，「去年第一季、特別是3月前我們大幅減少高收益美元債的倉位，轉為投資境內國債，在內地爆發新冠病毒疫情期間成功迴避風險；跟着我們在去年第二季及第三季把資金轉到國外，加大高收益美元債的投資，增加風險賺取較高回報」。

中國10年國債孳息率於2020年4月24日曾低見2.467厘，之後曾大漲小回，9月企穩於3.1厘以上，劉鑫在《Money Monday》第267期（2020年9月21日出版）封面故事接受專訪時分析，從中國人民銀行近月未有減息降準可見，內地貨幣政策已由寬鬆轉為中性，股市短期料整固，有利資金流入債市，預料該孳息率在年底前「上有頂、下有底」，在3厘至3.3厘的區間上落。

國企違約潮曾推高債息 人行注流動性「維穩」

劉鑫在是次訪問中透露，「貝萊德中國債券基金」在2020年11月曾在市場拋售期間低吸國債及其他優質債，因此亦賺取超額回報。他續說，過去一個多月有三大因素推動10年期國債孳息率回落，「首先是因為2020年11月地方國企債務違約湧現，市場氣氛不好，曾非常擔心系統性風險，為了維護市場穩定，央行便把大量流動性注入市場；第二，過去每逢年底市場流動性都比較緊張，央行在2020年因此特別向市場注入流動性；第三，內地近來疫情略為反彈，對經濟復蘇帶來不確定性」。他預測，中國10年期國債孳息回落的趨勢在下月農曆新年前仍會持續，有機會低見3厘，2021年全年料在3厘至3.5厘之間上落，仍然維持2020年「上有頂、下有底」的格局。

2020年11月內地曾出現信用違約潮，華晨、永煤或紫光等地方國企的債券先後違約，發行人無力支付利息或償還本金，令整體債市亦曾震盪，連優質債券價格亦下跌，10年國債孳息率在11月20日曾高見3.372厘，惟過去一個多月已回吐，上周收報3.143厘。

樓價銷量回升 債息吸引

劉鑫2020年8月曾指出，從內地70個大中城市新建商品住宅價格及銷量雙雙回升可見，房地產已成為疫情結束後復蘇最快的行業，為內房債帶來投資機會，而當時個別內房美元債息率逾6厘，在全球低息環境下尤其有吸引力。

仍看好內房債 惟關注監管變化

劉鑫在是次專訪則透露，雖然「貝萊德中國債券基金」現仍超配內房債，惟看好的程度已相對不及5個多月前，「你看基本面的話，內房還是非常不錯，但是這幾個月監管環境的確出現變化，『三條紅線』之後，人民銀行與銀保監近日更就內地銀行向房地產貸款設限，令房地產行業去槓桿，長遠來說，這對內房債券屬利好，對內房股票屬不好，而短期對內房股債均屬偏向負面。另外，自從2020年3月中下旬到現在，內房債價格已漲了很多，估值相對不低，所以即使我們仍看好、超配內房債，但是現時收益率下跌（即債價上升）的空間已經沒有那麼大了」。

[封面故事]

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