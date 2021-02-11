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銀行促銷ELN 客戶須知風險高

【明報專訊】2020年3月美國聯儲局降息至零水平救市後，本港銀行亦跟隨下調活期存款利率至零息，定期存款利率由2020年初約2厘亦大減至0.5厘或以下，令「食息一族」近月面對愈來愈大的財務壓抑（Financial Repression），需要尋找定存以外其他可以收息的投資工具。

據記者的親身經驗，在中資科網龍頭股於2020年9月下旬至10月急升期間，本港大銀行曾積極向客戶推介與騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）掛鈎的股票掛鈎票據（Equity-linked Note、ELN），每份合約100萬元，為期半年，客戶可收取4萬元，即年息率達8厘，看似十分吸引，惟代價是若騰訊或阿里股價在半年後合約到期日較參考價（一般是簽訂ELN合約當日中午或前一日的收市價）低8%，便要以合約訂定相關價格接貨；換言之，客戶是向銀行沽出騰訊及阿里的認沽期權，該4萬元便是所收取的期權金。

去年9月買阿里ELN 現接貨機會大

例如阿里2020年9月底收市價為275.6元，ELN接貨價便是253.55元（275.6元×0.92）；阿里股價上周五收報224.2元，已低於接貨價，若今年3月底在該ELN合約到期日阿里股價仍維持在253.55元或以下，ELN參與者便要按每股253.55元，強制買入100萬元阿里股份。

在是次訪問中與黃栢寧談起此事，他表示，本港銀行過去多年亦有向客戶銷售ELN，花旗亦不例外，認為該產品近月受歡迎屬可以理解，「因為存款無息，股票價格的波動性令這些結構性產品能夠製造到『利息』出來」。

兩錦囊：了解掛鈎股票 控制注碼

黃栢寧提醒擬參與ELN的投資者需要注意兩點，「第一是要考慮自己對相關掛鈎股票的熟悉程度，雖然股票名稱大家都聽過，但不代表你一定了解它的業務，當市場表現不似預期，你是需要接貨的，投資者要肯定自己可以接受此狀况；第二是參與前要重新審視自己的資金情况，例如我有300萬至400萬元，想投資20萬至30萬元藉ELN低吸心儀的股票，承擔的風險是可以平衡的，但假如你只有100萬元，擬以100萬元來投資ELN，我會建議投資者不要這樣做」。

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