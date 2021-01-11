花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港

明報記者 葉創成

上周一、2021年港股首個交易日，花旗黃栢寧在「2021年環球投資前瞻」網上簡報時已預測恒指年底將升至30054點，他在上周五收市後接受專訪，分析港股上周走勢強勁的原因，再解釋他預測大市在2021年將如何在波動中前行。

黃栢寧首先從本港投資者可能較少留意、但影響深遠的上周二美國喬治亞州兩個參議院議席補選結果着手分析。他指出，民主黨贏得該兩個補選議席後，已取得參議院控制權，連同早於2020年11月大選已贏取的總統寶座及眾議院控制權，現已實現全面執政，故市場預期拜登本月20日上任總統後，白宮將會盡快推出新一輪財政寬鬆政策刺激經濟，並且獲參眾兩院通過，該新一輪救市方案意味華府將進一步大舉印鈔，此舉會令當地長期通脹升溫，故美國10年期國債孳息率上周已率先走高，收報1.1153厘，不單是2020年3月來首次重上1厘，與前周收報0.9132厘比較，短短一周內便上升0.2厘（圖1），花旗預測該息率在數月內將升至1.25厘，年底將升至1.45厘。

降美股評級至中性 籲等調整低吸

美股近年由科技股等增長股主導，而增長股的現值（Present Value）大部分均來自預期未來高速增長的盈利，隨美國10年期國債孳息率上周急升，令增長股未來盈利須以更高的折現率（discount rate）折算回現值，估值有下調壓力。

黃栢寧表示，因應增長股短期將出現調整的預測，花旗上周亦已將美股評級由「超配」降至「中性」，而該行予標指年底目標為3800點，略低於上周五收市價3824點，故他強調等美股出現調整後始低吸（buy the dip），屬較佳的入市策略。

美元每次貶值 皆利好新興市場

對於持有美元的投資者來說，既然預期日後通脹升溫將削弱購買力，自然要尋找投資機會追逐回報，而非揸現金，但現時美股估值已偏高，美國國債孳息率今年料大漲小回亦意味價格受壓，均非理想選擇，因此便要考慮將美元兌換為其他貨幣，在全球尋找投資機會，而在這過程中將令美匯受壓。

黃栢寧表示，過去每逢美元貶值，往往會利好新興市場，而綜觀當今新興市場的大形勢，新興歐洲暫時吸引力不大，而拉丁美洲疫情仍未解決、個別國家在2020年亦面對債務挑戰，因此資金自然會流入經濟架構、政府穩定度，經濟動力均較佳的亞洲，當中在亞洲股市中，受流動性資金影響較大的便是港股，因此港股目前的吸引力屬顯而易見，「美元持有者要搵出路，要食住亞洲及中國的投資概念，本已令港股吸引力增加，加上本港本身亦有經濟重啟的預期，所以新興市場今年的焦點是亞洲，特別是港股」。

恒指料震盪上行 可升穿30000點

雖然具備上述正面因素，但黃栢寧亦強調，投資者不應預期港股每周表現均如上周般強勁，大市由2020年3月下旬至今已錄得可觀升幅，因此他亦不會太進取，仍然維持恒指年底目標價30054點，「我不想潑冷水，事實上恒指已從2020年3月低位回升不少（見圖2，編按：恒指於2020年3月19日低見21139點，至今上升6739點或31.88%），已反映2021年及2022年的盈利增長，所以即使我們預期恒指2021年年底目標為30054點，但大市料亦只會在波幅較大的情况下往上走，未必可以重溫2020年第四季幾乎直線上升的強勢」。

上周恒指上升647點或2.38%，收報27878點，屬逾11個月高位，藍籌中以據報道將與百度合作生產電動車的吉利（0175）勁升25.47%表現最佳，而中小型股表現亦亮麗，恒生綜合中型股及小型股指數分別勁升3.66%及5.73%，當中升幅最大的5隻成分股均漲逾兩成（見表1、2、3）。

板塊方面，黃栢寧指出，2020年第四季中資股已經由增長股輪動至價值股，炒2021年內地經濟增長加快等主題，當中不少航運股的股價已錄得數以倍計升幅，相信現時估值已反映行業復蘇的願景，但仍然有個別板塊估值偏低，具備投資價值。另外，他亦看好中資科技股、消費股及新能源股的中長線表現。

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