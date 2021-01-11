順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事

李國章李少光等新加入

根據公司註冊處資料顯示，大灣區航空的董事局名單共有9人，除黃楚標及相關人士、王衛、以及早前獲委任成為公司行政總裁的前國泰港龍航空行政總裁丘應樺外，新委任的董事包括東亞銀行董事局副主席李國章、保安局前局長李少光、立法會主席梁君彥及機管局前行政總裁許漢忠。

文件顯示，大灣區航空於2020年12月10日委任上述5名董事，意味王衛等人較丘應樺更早加入公司。許漢忠接受本報查詢時，未有回應人事安排，僅指「有咩之前都講咗」。此前，許漢忠接受媒體訪問曾透露，自己現任大灣區航空顧問，而公司籌備已近兩年，準備過程正在加快，計劃於2021年上半年營運。

黃楚標則不評論新人事安排；有關航空牌照的申請進度，黃楚標指目前仍在申請當中，有待相關部門審批，「有好多唔同要素考慮，例如飛行路線、飛機型號等等，暫時未知時間表」。

招聘前線人員 黃楚標：牌照仍待批

根據招聘網站資料，大灣區航空目前正招聘前線的機組人員，有異於去年10月及12月時，分別招聘3個後勤位置及7個經理級職位。問及公司更多的招聘情况及計劃，黃楚標稱自己目前身處深圳，相關的公司事項由同事負責，表示不太清楚，未來有機會再公布。