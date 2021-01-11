陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到

新一份預算案 續採逆周期財策

陳茂波於網誌中表示，加稅及稅制改革議題，將涉及整個社會的深層次調整，需令全民有充分知情權，料現實中難以透過一兩份預算案處理。他表示，作出稅制調整時，將同時考慮近年國際稅務環境的轉變，以兼顧本港競爭力。他又強調，近幾年政府經常開支迅速增加，今年更錄得破紀錄的財赤，財政儲備於一年間減少近三成，而未來仍需要預留資源應付前景。他表示，新一份的財政預算案仍會採取逆周期財政政策，將維持或增加公共開支，希望可緩和經濟下行對民生造成的衝擊。

本港今個財政年度出現大型超支，加上賣地收入大跌，令赤字由早前港府估計的1391億元，急升至約3000億元水平，因而曾出現加稅呼聲。但另一方面，若開徵新稅項，恐會打擊部分界別。早在唐英年任財政司司長時，港府便曾經作出諮詢，尤其希望研究商品及服務稅，惟當時反對人士擔憂，稅項若覆蓋大部分商品及服務，將會打擊消費意欲、對低收入家庭造成負擔，並令本地稅制更複雜。

專家：增值稅為必要考慮議題

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚昨日接受本報訪問時表示，以現時環境，加稅難以於半年或一年內做到，但本港存在稅基狹隘問題，再加上近年經合組織（OECD）逐步建立國際稅收體制，考慮推出全球最低稅率，令本地稅制更加需要綜合內外因素，全面檢討。

他表示，於檢討過程中，增值稅為必然要考慮的議題，但亦有不同可能性，例如豁免米麵等日常用品，推出早期可採用低稅率，或是同步降低利得稅等。他表示，公會以往一向建議針對鑽石、鐘表等推出奢侈品稅，但眼下零售業大受打擊，未必是推出的良好時機。此外，他引述早前調查，指煙草稅、環境稅，為較多會員認為開徵可行的稅種。