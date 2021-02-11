經濟

逾400輪證提早終止

【明報專訊】因應華府對中國軍方相關公司的投資禁令，3間美資投行摩根大通、摩根士丹利及高盛昨晚先後公布，由本月25日起暫停共484隻衍生產品的買賣。港交所（0388）強調，此安排由發行商決定，有關產品取消上市不會對香港市場造成重大不利影響；證監會則表示，發行商應以投資者最佳利益行事，確保市場透明。

港交所強調 對港市場影響不大

資料顯示，摩根大通將暫停買賣41隻與恒指相關及11隻與國指相關的窩輪；5隻與恒指相關的界內證；與三大中資電訊商中移動（0941）、聯通（0762）及中電信（0728）有關的窩輪共13隻窩輪；144隻恒指牛熊證及11隻國指牛熊證。

同時，摩根士丹利提早終止72隻恒指牛熊證、32隻恒指窩輪，以及11隻跟中移動有關的窩輪；高盛亦暫停買賣6隻跟中移動有關及3隻跟聯通有關的窩輪、13隻與恒指相關的窩輪，以及122隻與恒指牛熊證。上述有關產品由明日（12日）至本月22日間，只能沽出不能買入，且僅提供單邊買入價報價。

港交所稱，有關發行商自願進行回購安排，以減輕相關產品提前終止對投資者和市場帶來的影響。同時正為發行商進行的回購程序提供協助，認為香港市場共有15間結構產品發行商，相信有充裕的投資產品滿足市場需求，會繼續留意並評估市場發展，將適時通知。另證監會發言人表示，知悉港交所正就美國制裁令對結構產品市場影響，與發行商進行密切接觸，以確保有效保護投資者利益。證監會同時強調，發行商採取的所有行動都要保證具必要性、公平性，發行商應以投資者最佳利益行事，確保市場透明，並適時保證投資者知情權。

相關字詞﹕美國制裁 摩根大通 摩根士丹利 窩輪

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