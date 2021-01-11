三大電訊股表現 還看北水動向

北水支撐 恒指上望28000點

耀才證券研究部總監植耀輝指出，聯通上周五曾跌11%，但北水大手掃貨，最終只跌0.9%，本周相關股份表現作視乎北水走向，始終美資只能沽不可再買，因此北水是否已買夠貨將影響股價表現。他又指，中芯受惠於中國政策，業務較受憧憬，相信波幅會較大，而電訊股近年股價已算弱勢，相信股價會較中芯穩定。

另外，美國財政部上周五（8日）首次明確將中海油（0883）列入禁止投資名單，植耀輝指出，美國「黑名單」公司表現各異，相信中海油短線會有北水支撐，但長線而言基本面一般，料股價走勢較弱。

大市方面，恒指上周累升647點或2.4%，上周五收報27,878點。他認為，現時成交量反映上升的機會較大，短期內上望28,000點，但要注意港股累計升幅不小，加上美國政局混亂，對市况樂觀之餘亦要小心，同時留意A股表現。