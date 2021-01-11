盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資

明報記者 廖毅然

道富發言人昨晚回應本報查詢時指，將適時公布有關安排。

盈富基金為本港以至亞洲區最大的ETF，截至上周五（8日）的市值達1090億元。基金的經理人、信託人及託管人為美國的道富銀行，根據美國總統特朗普的禁令，美國投資者不可投資於一系列中國公司，而在禁令名單上的中移動（0941）、聯通（0762）及中海油（0883），目前均為恒生指數成分股，恒指公司暫未有將之剔除。即道富銀行若要繼續營運盈富基金，將要研究如何不違反美國禁令。

最極端做法 信託人可終止營運

據悉道富銀行的團隊在周末仍在商討中，但有機會在香港時間今天早上開市前公布決定，趕及在禁令生效前（禁令於美國時間周一早上生效）。根據盈富的條款，若信託人認為延續盈富基金乃非法或不適宜，可以終止盈富基金。但據悉盈富基金不傾向這極端做法，最有可能是參照同為美資的貝萊德的做法。

早在上周五，貝萊德已率先公布，由於集團是一間在美國註冊成立的公司，因此該行政命令將適用於旗下基金，旗下iShares安碩核心滬深300 ETF（2846）及iShares安碩核心恒生指數ETF（3115），從1月11日起，將不會對任何受制裁實體作新的投資。

業內人士預計，盈富基金會參考此做法，並認為這是最佳的權宜之計，在運作上，此舉對基金的影響亦不大，因為這只限於新增的投資，已投資於禁令股的現有基金單位，或將繼續持有該類股份。况且，3隻受影響的股份，據上周五的數據，合共佔恒指權重只有3.64%，估計影響不大。

恒指公司仍傾向不剔除禁令股

有消息人士指出，恒指公司目前仍傾向不在旗下指數中剔除禁令股。基金界人士指，禁令使美資公司相當困擾，一來美國當局朝令夕改，二來禁令仍有不清晰的地方。不少業界甚至有僥倖心態，寄望拜登下周三（20日）上台後政策逆轉，但風險是由今日至特朗普卸任期間的個多星期，可能被美國當局懲戒。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明稱，業界對於如何具體應對及落實禁令，難有結論，只能時刻檢視政策轉變，留意美國財政部會否有最新指引。