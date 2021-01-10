內地財政擴張減速 難再「財大氣粗」

提質增效：擴大中央財政資金直達縣市規模（提高資金效率），政府壓縮開支、繼續過「緊日子」（節省財政資金）。

更可持續：支出規模和政策力度保持基本穩定，保持宏觀槓桿率基本穩定，為今後應對新的風險挑戰留出政策空間。

地方財政不堪負荷

赤字率高低、地方債以及減稅降費規模大小，這些積極財政政策的核心資料都要等到全國兩會才能揭曉。不過，8.51萬億元（人民幣，下同）的政府債，2.5萬億元的減稅降費，2020年創紀錄的11萬多億元財政政策刺激規模，今年恐難複製。財大氣粗的日子成為歷史。支撐積極財政政策的中央財政收支狀況尚屬樂觀，地方面臨的壓力卻與日俱增。

2020年，對內地許多基層政府而言，日子比2008年國際金融危機之時更難。他們不僅要應對經濟下滑，還要支付愈來愈高的社保、醫療帳單，地方財力變得更加困難。

除了個稅，內地主要稅種收入普遍縮水，賣地、賣債成為2020年地方政府的兩大財源。1到11月，賣地收入增長12.9%，連續9個月保持兩位數增長。前3季度，地方債發行規模增長35.8%，攀升至14年以來的峰值。

但一些地方仍未走出經濟負增長的陰霾。「眼前瘡」還未醫好，「心頭肉」已被割去。內地樓市受壓，地產商買地熱情銳減。一些地方政府，不斷借新債償還舊債。2020年1到11月，內地地方債到期償還本金20,105億元，其中17,585億元是「借新還舊」。

同期，從中央到地方，各級政府債務付息支出9038億元，增長16.1%，增速位列政府所有支出項目第一。其中，地方債付息高達7623億元。江蘇、四川、山東等地都背負大量地方債，安徽發行的再融資債券規模接近中央下達該省的新增債務限額。

減稅降費空間急劇壓縮

地方財政壓力面前，減稅推降費空間急劇壓縮，料今年中央還會出新的減稅降費政策，但不再是往年大規模的普惠性減稅，而是轉向結構減稅。

如果疫情控制得當，內地預計今年經濟增速將超過前幾年。如果真的如此，皆大歡喜，政府、企業、僱員的日子都好過一些；否則，每年20多萬億元的財政支出，只會累計更大的風險。前幾年好不容易壓下去的地方債，隨時捲土重來。壓力面前，一切寄望形勢好轉，超常規財政刺激今年恐難上演。除非環境突變，比如中美經貿關係更糟，或者疫情衝擊比2020年更甚。

[馮其十 神州新形勢]