一城呎價重上2萬 2房588萬易手

太古城本月8天錄15成交

美聯首席助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城新近錄2房戶成交，為41座高層A室，實用284方呎，享開揚景觀，成交價588萬元，實呎20,704元，成交呎價重上2萬元水平，為近半年來再現。翻查資料，沙田第一城對上一宗成交呎價逾2萬元，要追溯至去年7月的39座高層A室，屬實用284方呎2房戶，成交價575萬元，實呎20,246元。

另美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，太古城本月首8天已錄15宗成交，已突破上月同期的6宗成交，即按月增加1.5倍。

吳續指，最新的成交單位為太古城泰山閣中層B室，實用722方呎，3房連儲物室間隔，原業主早在去年7月起放售，當時叫價1368萬元，因疫情反覆，近月已減價至1320萬元，近日單位獲用家垂青，原業主見準買家及代理具誠意，再減價110萬元，終以1210萬元成交，較最初叫價1368萬元低158萬元或逾12%，折合實呎16,759元，屬市價。原業主2017年1月以約1050萬元購入物業，持貨約4年，帳面獲利約160萬元，物業升值約15%。

另中原地產分區營業經理洪金興表示，藍田麗港城最新一宗成交為29座高層C室，實用522方呎，藍田屬兩房戶望正東方開揚園景，議價後以773萬元易手，折合實用呎價14,808元。原業主3年額印期滿後隨即放售，現轉手帳面獲利105萬元。

MONACO首日收票超額4倍

一手市場方面，會德豐旗下啟德MONACO昨正式接受入票認購。項目昨日共收到逾400票 ，以首張價單80伙計，超額認購4倍，據悉，項目在短期內加推。

會德豐指，MONACO昨日正式開放示範單位予公眾參觀，首日即錄逾2000人次參觀，部分參觀者入票認購2房及3房，亦有投資者計劃購開放式戶或1房作投資。