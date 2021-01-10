謝企剛：中國經濟跑贏 科技消費現機遇

經濟數據看來亦為內地股市帶來支持。內地防控疫情的措施奏效，成為首個出現復蘇的主要經濟體，2020年第二季和第三季均錄得正增長，5月以來，財新製造業採購經理指數連續7個月處於擴張水平。此外，企業盈利穩健，MSCI明晟中國指數的成份股當中，大部分最新公布的第三季業績均優於或符合預期。

拜登政府成立 中國未雨綢繆

中美關係在2020年持續緊張。隨着拜登政府即將成立，我們相信兩國緊張關係仍會維持。因此，我們將持觀望態度，以評估局勢發展。然而，我們認為在2021年企業盈利增長預測介乎15%至20%的支持下，兩國關係對中國股票的影響應可妥善受控。

此外，中國亦已制訂對策，公布「十四五」規劃（2021至2025年）。目前，中國強調以「內循環」帶動「雙循環」戰略，從而刺激經濟增長。換句話說，是以自主創新和本土消費支持經濟走向自給自足。藉內地與國際市場相輔相成，作為輔助動力的「外循環」將可促進內地發揮增長潛力。綜合而言，上述因素料可支持內地經濟增長繼續跑贏環球其他地區。儘管疫後經濟仍有變數，但很可能令增長差距擴大。

隨着中國已就發展內部主導型經濟制訂清晰的路線圖，科技和消費行業正將湧現投資機遇。科技業方面，預期生物科技等領域將加強自主創新。為推動有關發展，當局很可能加推財政措施和政策扶持，例如提供稅務優惠和低息融資，從而刺激本土研發，減少倚賴進口。

市場出現不少與科技供應鏈相關的投資機遇，特別是對推動自給自足至關重要的領域。舉例說，現時上游半導體設備供應鏈的本土自給率偏低，觸發當局推出針對性及扶持政策。由於內需及本土產業於環球電動車供應鏈的參與漸增，電動車發展是另一項吸引的投資主題。個別為內地消費者度身訂造的本地中價車款相當受歡迎，反映內地電動車品牌具有能力應對及迎合本地的需求和品味。

中國趨自給自足 台科技業受惠

至於消費層面，與生活方式相關的服務需求缺口仍然顯著。電子商貿滲透率日益增加是另一催化劑，促進產品種類擴張和消費者年齡層擴闊。網上新鮮雜貨店是其中一個例子，其增長可持續受惠於服務從線下轉移至線上、產品高端化及在年長一代逐漸普及的趨勢。

對於上述兩大領域，投資者宜繼續專注於長期基本因素，致力從長期主題獲益，例如消費升級、創新和利好政策衍生的投資主題。隨着內地中型A股獲納入MSCI明晟指數，相關投資機遇亦得以增加。MSCI明晟指數擴容提供離岸市場欠缺的獨特投資機遇，而且擴容聚焦於市場研究不足，但增長前景穩定的投資概念。

展望今年，我們看好台灣科技業尤其是半導體業。隨着中國公司減少依賴美國供應商，區內科技供應鏈的本土化發展應利好台灣半導體供應鏈、代工製造產業及集成電路設計公司。與內地股票相似的是，電動車也是台灣股票的投資主題。當地電動車市場擁有不少值得注意的上游企業投資機遇，尤其是電池相關零部件的廠商。

宏利大中華股票部高級組合經理

[謝企剛 投資全局]