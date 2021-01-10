許繹彬：中美關係左右後市 成交暢旺尚算安全

板塊方面，本地地產股突然「有鑊氣」，紛紛買盤湧現，新地(0016)更創下近月新高；而本港疫情似有緩和的跡象，倘若情況持續，筆者相信領匯(0823)會有所受惠，投資者不妨趁回調進行吸納。

監管收緊 物管高追有風險

另一突然「落鑊」的是內地物管股，因市場突傳來發改委、住建部等十部門昨日發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，內容主要要求加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級，其中鼓勵有條件的物業服務企業向養老、託幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域延伸，探索「物業服務+生活服務」模式，滿足居民多樣化多層次居住生活需求。

消息一出，一眾物管股終於一吐污氣，當中銀城生活服務（1922）爆升近四成，中海物業（2669）、世茂服務（0873）、保利物業（6049）、新城悅（1755）及永升生活服務（1995）等錄得20%至26%的升幅，成交更急增。不過，筆者認為，中央亦有對物管業加強監管，故投資者要慎防個股急升的高追風險。

有落後板塊炒起 不妨跟買

論整體市況，筆者認為大市在形態上有資金輪流炒作的現象，如今天集中火力新經濟概念，隔一天則專注在本地地產及熱炒物管股，但由於成交急增，所以大市現階段可說是尚算安全，但投資者必須留意資金的流向，倘若某落後的板塊「落鑊」，不妨跟炒一轉。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]