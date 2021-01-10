許繹彬：中美關係左右後市 成交暢旺尚算安全

【明報專訊】近日港股牛氣沖天，資金在「炒股不炒市」的格局下輪番炒作個別板塊，成交更急增至突破2000億元，其中科技股再次成為追捧對象。騰訊(0700)、美團(3690)及小米(1810)勢如破竹；不過中美關係依然緊張，不但封殺支付寶、騰訊QQ等8項中國軟件，紐交所再「彈弓手」維持三大中資電訊商除牌決定，同時亦有消息指美國考慮將阿里巴巴(9988)及騰訊加入中概股黑名單，意味中美關係又為後市帶來很大的不確定性，而拜登上場後的對華方針亦是市場關注的焦點。
板塊方面，本地地產股突然「有鑊氣」，紛紛買盤湧現，新地(0016)更創下近月新高；而本港疫情似有緩和的跡象，倘若情況持續，筆者相信領匯(0823)會有所受惠，投資者不妨趁回調進行吸納。
監管收緊 物管高追有風險
另一突然「落鑊」的是內地物管股，因市場突傳來發改委、住建部等十部門昨日發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，內容主要要求加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級，其中鼓勵有條件的物業服務企業向養老、託幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域延伸，探索「物業服務+生活服務」模式，滿足居民多樣化多層次居住生活需求。
消息一出，一眾物管股終於一吐污氣，當中銀城生活服務（1922）爆升近四成，中海物業（2669）、世茂服務（0873）、保利物業（6049）、新城悅（1755）及永升生活服務（1995）等錄得20%至26%的升幅，成交更急增。不過，筆者認為，中央亦有對物管業加強監管，故投資者要慎防個股急升的高追風險。
有落後板塊炒起 不妨跟買
論整體市況，筆者認為大市在形態上有資金輪流炒作的現象，如今天集中火力新經濟概念，隔一天則專注在本地地產及熱炒物管股，但由於成交急增，所以大市現階段可說是尚算安全，但投資者必須留意資金的流向，倘若某落後的板塊「落鑊」，不妨跟炒一轉。