日均570億股票交易流歐 業界：市場習慣了便難挽回

【明報專訊】英國的脫歐過渡期結束後，過去一周每天約有價值60億歐元（約570億港元）的歐洲股票交易，由倫敦轉移至阿姆斯特丹及巴黎等歐盟金融中心，這個金額幾乎相當於倫敦的銀行和經紀商通常處理的歐元計價股票交易量的一半。對於那些原本透過英國的歐盟成員國身分進入歐盟單一市場的投資者和銀行而言，這是一夜之間的變化。
英國金融業界人士警告，若市場人士習慣了新操作，倫敦可能難以恢復減少了的歐洲股票交易量。
東方匯理：
交易遷移才剛開始
東方匯理資產管理（Amundi）全球交易副主管米尼里（Gianluca Minieri）表示，這才是剛開始，更多交易將轉移至投資者可獲更多流動性及更好價格的市場。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）上周表示，看到部分交易正轉移到歐盟。由於歐盟未承認英國多數的監管系統與歐盟「等效」，促使大量歐元計價的股票業務交易回到歐盟。
貝利稱，對於英國與歐盟能盡快就金融服務業的「等效性」作出迅速決定不感樂觀。他指出，歐盟表明希望從英國獲得更多有關其未來監管規劃的信息，而這種要求是「有問題的」，因為英國未來將按需要而更改其規則，但目前無法說明將會怎樣做。
英國脫歐後，歐盟希望在金融服務領域維護自己的主權，避免將歐元資產的監管留給海外監管機構。貝利強調，英國不應為了獲得進入歐盟市場的權利，而成為了歐盟規則的「接受者」，否則英國所付的代價太高。
爭取3月底前
就金融服務達諒解備忘
米尼里亦認為，歐盟不想將金融業務送回英國，爭取金融業系統「等效」的過程，對英國來說將是痛苦的經歷。英國與歐盟正爭取在3月底前就金融服務合作達成諒解備忘，但市場人士預期這備忘能成為一份廣泛協議的機會正在減少。對英國來說，潛在流失的金融業務有很多。對歐盟來說，可爭取的機會也很多。根據獨立智庫New Financial的數據，歐盟90%以上的歐元計價利率衍生品和84%的外匯交易都在英國進行。