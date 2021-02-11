日均570億股票交易流歐 業界：市場習慣了便難挽回

英國金融業界人士警告，若市場人士習慣了新操作，倫敦可能難以恢復減少了的歐洲股票交易量。

東方匯理：

交易遷移才剛開始

東方匯理資產管理（Amundi）全球交易副主管米尼里（Gianluca Minieri）表示，這才是剛開始，更多交易將轉移至投資者可獲更多流動性及更好價格的市場。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）上周表示，看到部分交易正轉移到歐盟。由於歐盟未承認英國多數的監管系統與歐盟「等效」，促使大量歐元計價的股票業務交易回到歐盟。

貝利稱，對於英國與歐盟能盡快就金融服務業的「等效性」作出迅速決定不感樂觀。他指出，歐盟表明希望從英國獲得更多有關其未來監管規劃的信息，而這種要求是「有問題的」，因為英國未來將按需要而更改其規則，但目前無法說明將會怎樣做。

英國脫歐後，歐盟希望在金融服務領域維護自己的主權，避免將歐元資產的監管留給海外監管機構。貝利強調，英國不應為了獲得進入歐盟市場的權利，而成為了歐盟規則的「接受者」，否則英國所付的代價太高。

爭取3月底前

就金融服務達諒解備忘

米尼里亦認為，歐盟不想將金融業務送回英國，爭取金融業系統「等效」的過程，對英國來說將是痛苦的經歷。英國與歐盟正爭取在3月底前就金融服務合作達成諒解備忘，但市場人士預期這備忘能成為一份廣泛協議的機會正在減少。對英國來說，潛在流失的金融業務有很多。對歐盟來說，可爭取的機會也很多。根據獨立智庫New Financial的數據，歐盟90%以上的歐元計價利率衍生品和84%的外匯交易都在英國進行。

[企業地球村]