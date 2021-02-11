IMF：美制裁削香港融資功能

今年內地GDP增長預測降至7.9%

IMF指出，美國推出針對香港和中國內地的新制裁，限制中資企業透過香港獲取美元的融資渠道。據報告指，香港是內地吸納外資的主要平台，貢獻約佔中國股票融資總額的三分之一，離岸債券融資的三分之二（見圖），以及60%的對內和對外直接投資，而限制在香港運營的中資企業資金流動，可能對內地經濟產生不利影響。

另一方面，IMF估計，中美關係惡化促使美國加速對中國的技術脫鉤，這將導致中國GDP減少1.8%。而從長遠來看，美國GDP亦將因此減少1.1％。

內部風險也是IMF下調中國GDP的原因，報告指出，中國經濟增長仍然不平衡，2020年的經濟復蘇很大程度上依賴政府支持，民間消費沒有跟上。由於疫情影響，中國放寬了對金融風險和債務的容忍度，令非金融機構，住房和銀行的金融風險有所增加。IMF估計，2020年中國的企業債務將增加約10個百分點，佔GDP比例127%；家庭債務預計將上升2.7個百分點至GDP的58.3%。同時，地方政府債務迅速增加，預計2020年底達到GDP的25%。

料地方債GDP比例急升至25%

IMF表示，上升的債務負擔，將影響還債能力較弱的地方企業和地方政府的融資能力，呼籲中國政府繼續採取適度的財政政策和貨幣政策，支持經濟復蘇有實質基礎為止。

IMF又強調，更有彈性的匯率將有助於經濟適應不斷變化的外部環境，呼籲中國進一步提高外匯政策的透明度，並逐步取消限制資本流動的措施。