避險需求降 金價連跌3周

美債息揚 帶動美元回升

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，不少投資者開始放棄避險交易，黃金出現重大的根本轉變，強勁的資金改而流入美債，令黃金吸引力削弱。與此同時，市場預期拜登政府推出的更大規模刺激經濟方案將推動通脹上升，10年期美國國債收益率在上周三再突破1厘，周五收報1.12厘。部分美元空倉平倉，帶動美匯指數自近3年低位反彈，上周五收復90水平，報90.07。

華僑銀行報告認為，市場憧憬經濟可在中期復蘇，風險偏好持續高漲，美元短期未必能持續反彈。不過，美元中期走勢仍有不確定性，若疫苗接種成效不如理想，避險情緒回升，可減輕美元下行壓力。相反，若疫苗和經濟刺激措施成功見效，帶動美國經濟跑贏其他主要經濟體，加上通脹預期上升，將帶動美元收益率上升。

基本金屬回吐

期銅周五見8131美元

美元上升亦拖累基本金屬走勢，基本金屬在累積不少升幅後回吐，倫敦金屬交易所3個月期銅上周五下跌0.6%至每噸8131美元，為5個交易日以來首次下跌，不過全周仍升4.7%，創去年7月以來最大單周升幅。