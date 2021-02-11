拜登數萬億紓困 美股首周扭頹勢 沒納入更新制裁名單 騰訊ADR較港升近半成

明報記者 歐陽偉昉

候任總統拜登表示，非農數據表明美國民眾現在需要更多的緊急援助，他將在周四（14日）提出一籃子的刺激經濟方案，預計規模達到數萬億美元，當中包括失業保險和房租寬限，例如建議向國民發放2000美元補助，以及為家庭和小企業提供更多直接救濟。

貪婪指數由中性飈至極端

美國民主黨上周贏得參議院控制權，市場對加碼經濟方案的落實添信心，扭轉美股今年首日下跌逾1%的頹勢，全周納指大升2.43%，標指和道指亦分別升1.83%和1.61%。CNN的「恐懼與貪婪」指數自一周前屬「中性」的51點，升至71點再接近75點的極端貪婪區域。

分析：小心利好氣氛開始扭轉

利達LW A.M.基金經理黃耀宗預期，美股熱炒將會持續，但如果反映中小型股的羅素2000指數開始向下，以及10年期美債息率急升，投資者應當小心利好氣氛開始扭轉。

新晉全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下Tesla（特斯拉）上周五繼續急升7.84%，收報880.02美元，市值達到8341億美元。黃耀宗指，除了市場預期Tesla今年產量可升八成至90萬部，Tesla還有太陽能、能源儲備、汽車保險等業務未被發掘，認為最終升至1400美元不是問題，但短線波動將會增加。

另外，美國財政部上周五亦更新受制裁的中國軍方相關35間企業名單，較原先名單數量不變，但更清晰列出部分企業旗下上市子公司，例如中海油集團旗下的中海油（0883），不過，同屬中海油集團的中海油服（2883）卻不在名單之內，藍籌中海外（0688）亦不在名單內。

此外，更新的名單亦沒加入騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）。騰訊ADR上周五即升5.61%，折合港元報596.7元，較港收市價高4.11%，阿里巴巴上升4.09%，折合港元報229元，較港收市價亦高2.22%；中海油則下跌2.43%，較港收市價低1.89%，折合港元報7元。