拜登數萬億紓困 美股首周扭頹勢 沒納入更新制裁名單 騰訊ADR較港升近半成

【明報專訊】雖然12月非農職位數字出現8個月以來首度下跌，但候任總統拜登隨後透露將與參眾兩院磋商規模達數萬億美元的大型刺激經濟方案，帶動隔晚美股再創新高，納指上升1.03%，收報13,201點，標普500指數上升0.55%，收報3824點，道指上升0.18%，收報31,097點。分析預期，美股熾熱氣氛將持續，不過債息一旦開始急升，屆時投資者應注意形勢或有所轉變。
明報記者 歐陽偉昉
候任總統拜登表示，非農數據表明美國民眾現在需要更多的緊急援助，他將在周四（14日）提出一籃子的刺激經濟方案，預計規模達到數萬億美元，當中包括失業保險和房租寬限，例如建議向國民發放2000美元補助，以及為家庭和小企業提供更多直接救濟。
貪婪指數由中性飈至極端
美國民主黨上周贏得參議院控制權，市場對加碼經濟方案的落實添信心，扭轉美股今年首日下跌逾1%的頹勢，全周納指大升2.43%，標指和道指亦分別升1.83%和1.61%。CNN的「恐懼與貪婪」指數自一周前屬「中性」的51點，升至71點再接近75點的極端貪婪區域。
分析：小心利好氣氛開始扭轉
利達LW A.M.基金經理黃耀宗預期，美股熱炒將會持續，但如果反映中小型股的羅素2000指數開始向下，以及10年期美債息率急升，投資者應當小心利好氣氛開始扭轉。
新晉全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下Tesla（特斯拉）上周五繼續急升7.84%，收報880.02美元，市值達到8341億美元。黃耀宗指，除了市場預期Tesla今年產量可升八成至90萬部，Tesla還有太陽能、能源儲備、汽車保險等業務未被發掘，認為最終升至1400美元不是問題，但短線波動將會增加。
另外，美國財政部上周五亦更新受制裁的中國軍方相關35間企業名單，較原先名單數量不變，但更清晰列出部分企業旗下上市子公司，例如中海油集團旗下的中海油（0883），不過，同屬中海油集團的中海油服（2883）卻不在名單之內，藍籌中海外（0688）亦不在名單內。
此外，更新的名單亦沒加入騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）。騰訊ADR上周五即升5.61%，折合港元報596.7元，較港收市價高4.11%，阿里巴巴上升4.09%，折合港元報229元，較港收市價亦高2.22%；中海油則下跌2.43%，較港收市價低1.89%，折合港元報7元。