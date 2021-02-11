133 PORTOFINO 坐落香港後花園 背山面海

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

133 PORTOFINO位處康健路半山地段，遠離西貢公路，毗鄰萬宜漁村、官門漁民新村等傳統村落，環境清幽寧靜。項目最大亮點，是可居高臨下飽覽西貢星羅棋佈的島嶼如白沙洲、橋咀島等，同時亦有連綿起伏的山巒襯托。

項目單位總數共33伙，包括3座低密度大廈提供的26個分層單位（半數屬連平台或天台特色戶），實用面積介乎704至1239方呎，主打3房和4房戶，2房戶只位處第2座地下A室，為實用面積704方呎連平台特色戶。另外，項目提供7幢洋房，實用面積2373至3491方呎。發展商開放3號洋房連裝修作示範單位供公眾參觀，實用面積2641方呎，另連490方呎花園和662方呎天台。

洋房設室外用餐區 悠閒舒適

示範洋房地面入口處，可見廚房對開設置室外用餐區，擺放了一張酒吧格調的高腳吧枱，讓戶主可在吧枱上享用早餐。由於屬豪宅，廚房採傳統梗廚設計，配備德國名牌Gaggenau家電和酒櫃。

至於客飯廳，估計面積達600方呎，放置曲尺梳化和6人餐枱後，空間仍非常充裕；透過玻璃趟門分隔戶外花園，讓室外綠化景致融入室內。

沿樓梯上行，到達1樓家庭廳，木色牆身配搭布藝梳化和工作枱，可充當戶主的工作間，疲倦時可外望西貢優美風景，紓緩身心；此層設有一個客廁，外設收納空間，同層有一間套房，不計浴室，面積約200方呎，望內園景和會所泳池。

主人套房外連66呎大露台

2樓為主人套房和另一套房。主人套房不計浴室面積達300方呎，室內設計以淺啡色和米色為主調，營造出悠閒及具品味的氛圍，外連66方呎露台，可讓戶主在寧靜恬適之中觀賞四周美景。主人浴室採「五件頭」和乾濕分離設計，設雙臉盆、獨立淋浴間、坐廁和浴缸；同層另一套房主要望屋苑內園景，不計浴室面積約200方呎，附連16方呎工作平台。天台則是戶主和親友享受日光浴和家庭樂的理想地方。

133 PORTOFINO各幢洋房均設有雙車位，屋苑另設31個住客車位（1個為傷健人士車位），車位數量充足。不過，康健路一帶屬於純住宅區，鮮有商舖、食肆或商場等社區配套，購買日用品和食物，均需駕車前往西貢市中心，車程約數分鐘。屋苑設住客會所，洋溢渡假酒店氣息，主要設施包括泳池、燒烤場和健身室等。

■有片睇

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