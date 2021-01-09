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2021年1月9日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
MONACO推呼吸Plan 呎價返1年前 折實均呎2.27萬 入場費597萬 3房提供八成一按
梁志堅：市民不搞顛覆 《國安法》影響不大
同區龍譽1房796萬沽 3年多升一成
啟德住宅地下周五招標 問鼎百億地王
LP10最快下周開示範單位兼開價
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原回應未擬調整成分 恒指公司其後刪除
闖國會風波打擊特朗普 分析料無暇加碼制裁
英媒：阿里調查 中央勒令統一傳媒口徑
醫渡傳上限定價集資41億
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海底撈創辦人夫婦趁高抽水48億
出貨超額達標 舜宇再創新高
台積電上季收入歷來最多
康宏：郭方股東會無效 冒公司代表違法
抵押公司存單沒披露 新明主席遭上市委批評
黃碧娟掌華僑銀行 新加坡同業首名女總裁
龍湖世茂賣樓超目標 全年齊錄雙位增長
現代汽車盛傳為蘋果產電動車 多番修改澄清內容 股價仍飈兩成
美職位減14萬 半年最差 憧憬紓困 美股早段揚
網上貸款商SoFi擬借殼上市 估值675億
陸振球：施永青投資組合的啟示
周末睇樓好去處
133 PORTOFINO 坐落香港後花園 背山面海
洋房即將招標 呎價料見3萬
西貢擁世界級地質公園
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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