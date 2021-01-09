陸振球：施永青投資組合的啟示

大家可能會覺得，丹麥銀行既然可提供負利率按揭，甚至長達20年的定息零息按揭，當地人自然會蜂擁買樓，樓價還不會飛天？不過筆者翻查資料，卻看到當地樓價近年雖然每年都緩緩上升，但仍然明顯低於2007年金融海嘯前當地的樓價水平（見圖1），這便反映了息率只是影響樓價的其中一個因素，低息不代表物業一定可跑贏其他投資項目。

施永青今年投資部署 持股票多過地產

說到投資地產，筆者一向有留意中原老闆施永青的投資部署，因為其多年來的股樓投資成績都很不俗，且作為香港龍頭大型代理行的領軍人物，其分析及行動都有重要的參考作用。

筆者多年前訪問施永青，他當時的投資配置是按所謂「四三二一」的原則進行分配，即物業佔四成，股票佔三成，而債券和現金合佔兩成，其餘一成則買黃金作保險。不過，施氏近年的資產配置比例漸見改變，他日前在報章撰文，他在2021年的最新部署則是：現金5%、債券10%、黃金20%、地產25%、股票40%（見圖2），並指這是一個進攻型的組合，主要是建基於鈔票貶值、資產價格會普遍上升的預測。

大家會否覺得很奇怪，施永青可說是地產界極具代表性的人物，但現在的資產配置部署竟是以股票佔最多，明顯多於地產項目（40%比25%），那和投資環境的改變有沒有關係？事實上，中原樓價指數在過去3年只是高位作區間波動，投資物業雖大致不會輸錢，但也鮮見在這3年有大賺，而在2020年中原樓價指數全年微跌0.4%，和港股恒生指數跌了3.4%相若。不過如能放寬眼界投資美股，比如買入標普指數產品，去年卻可賺得15.8%，如是投入新經濟或科技股比重較高的納斯達克指數產品，過去一年更會大賺42.6%（見圖3），遠勝於在香港買磚頭兼要付高昂的辣招稅。

放寬眼界投資美股 勝在港買磚頭

至於買金，黃金過去一年升了約21.8%，若買美國的長債ETF如TLT，則可賺到15.3%，都勝過香港的樓巿，所以施永青改變投資比重，也屬可以理解。文首提及，最近美國10年期國債孳息回升至1厘以上，其實也應思考投資債券的黃金期是否已過，因為債息升即債價跌也。

不過，債息升卻有利於賺息差的金融機構或銀行，近期匯豐控股（0005）股價也自低位彈升四成以上，所以有讀者問是否應追買匯豐，筆者的回應則是，匯豐近年成了中美交惡的磨心，買這隻股票的伏位不少，如看好銀行及金融股，不妨諗諗在美國上巿的相關ETF——Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)，其表現過去一年大幅跑贏匯豐（見圖4），且具分散個股風險的功能。

筆者最近幫朋友搵樓搬屋，最終找了位於天后栢景臺的一個租盤，實用面積900多呎，連全新靚裝修，租金約4萬元，較一年前同類租盤（普通裝修）的租金平了一成多，可說是反映了近年社會動盪和疫情肆虐的境况。

說到栢景臺，正正位於港鐵天后站上蓋，落成也已30年，乃是當年的地區名廈。曾幾何時，栢景臺甚多內地人做業主或租客，因初初內地人來港，並不熟悉香港環境，能住在地鐵上蓋巿區盤，心裏較踏實，而20多年前，到香港的內地人和香港的文化差異較大，據地產代理朋友表示，當時一些內地人會在電梯內吸煙，香港業主或租客未必習慣，但隨時日洗禮，內地住客也變得愈來愈文明。

另外，內地人近年來香港後愈來愈夠膽或適應在各區居住，以至栢景臺的內地人住客比例降低，亦連帶樓價和租金也變得較其他樓盤貼地。

投資部署 勿一本通書睇到老

筆者認為，栢景臺的改變，其實也一定程度反映中港關係的變化，而人總是要適應新環境和向前看，生活才會過得更開心。就好像上述施永青的投資部署也會隨時日作出改變，而不會一本通書睇到老，筆者的一些朋友，本來對虛擬貨幣如Bitcoin十分抗拒，但近期也以小注加入投資，說賺蝕不是最重要，而是希望透過參與買賣Bitcoin來體驗新經濟，誰不知其購入後Bitcoin便爆升，昨天截稿時已升穿4.1萬美元水平，朋友帳面上也賺了可觀的回報。

[陸振球 樓市解碼]