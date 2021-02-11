網上貸款商SoFi擬借殼上市 估值675億

運通被查 涉誤導推銷商務卡

此外，《華爾街日報》引述消息人士稱，美國財政部、聯邦存款保險公司（FDIC）及聯儲局的聯邦人員，正調查美國運通（American Express）有否利用誤導或過分進取的手段，向企業老闆銷售商務卡，令消費者利益受損。據稱，相關調查範圍包括美國運通的部分職員，以及涉嫌違規的銷售手法是否獲高層撐腰。美國運通股價早段跌逾1%。

美國運通的10多名現任及前任員工曾向《華爾街日報》表示，一些銷售人員涉嫌誤導小企老闆，對信用卡的獎勵和費用作誤導的陳述，又或向客戶發出他們沒有申請的信用卡。

消息稱，聯邦人員的調查處於初步階段。美國運通發言人本周表示，已制定強而有力的合規政策，不會容許不當行為。

（綜合報道）

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