美職位減14萬 半年最差 憧憬紓困 美股早段揚

比特幣首升穿4.1萬美元

美匯指數止跌，金價跌穿每盎司1900美元的重要關口，現貨金跌逾1%在1880美元以上徘徊。不過有「數碼黃金」之稱的比特幣繼續上揚，昨首次升穿4.1萬美元，本月以來升幅達四成。外匯交易商OANDA的分析師莫亞（Edward Moya）稱，投資者繼續趕上比特幣的投資列車，料在候任總統拜登上台的百日內，美國必有更多刺激經濟措施，目前看來比特幣仍有更多獲利空間。

在當前的防疫封鎖措施下，美國休旅行業大受打擊。加上寒冷天氣妨礙餐館在防疫守則下，於戶外接待顧客的能力。休旅行業上月損失近50萬個職位，當中大部分裁員來自餐廳及酒吧。去年疫情爆發後，美國在3至4月曾失去2200萬個職位，之後就業市場急速復蘇。儘管如此，美國仍有約一半流失的職位尚未恢復。

雖然近期美國部分經濟指標轉弱，但亞特蘭大聯儲的GDPNow模型預計，美國第四季GDP折合成年率增長8.5％。去年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）預計，美國去年第四季經濟溫和增長，至今年首季將顯著放慢，甚至陷入收縮。他樂觀預期今年下半年的美國經濟開始恢復正常，預計聯儲局至今年底前也不會縮減買債規模，但他強調一切將取決於經濟進程，而經濟又取決於抗疫進展。

（綜合報道）

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