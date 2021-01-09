現代汽車盛傳為蘋果產電動車 多番修改澄清內容 股價仍飈兩成

雖然聲明內容一再修訂，但無礙現代汽車的股價升勢，昨收市升近兩成至246,000韓圜（約1747港元），是1988年以來最大單日升幅。根據彭博億萬富豪榜的數據，現代汽車股價急升，令現代汽車集團董事長鄭義宣及其父鄭夢九的身家合共增加近20億美元（約156億港元）。蘋果股價早段微升。

最新聲明 沒提與蘋果合作

彭博社指出，蘋果向來重視新產品及供應鏈的信息保密，現代汽車爆料可能觸怒蘋果。《華爾街日報》稱，現代的聲明雖沒有提及任何細節，卻是對Apple Car項目的罕有證實。Hankyung TV稱，蘋果提出合作建議後，現代汽車已完成相關的內部協商，現正等待董事長批准。該報道又稱，Apple Car的部分零件開發，將在現代汽車又或其關聯公司起亞汽車（Kia Motors）的美國廠房進行，並聲言Apple Car可望在2027年推出。在Hankyung TV披露上述消息前，彭博社亦引述消息人士稱，Apple Car可望在5至7年後面世。

近期已有傳聞稱，蘋果開始與供應商接觸，商討生產電動車的可能性，最快可能在2024年投產。蘋果一直依賴亞洲供應商組裝iPhone和iPad等產品。該公司此前曾探討過將汽車組裝交給第三方的構思，但此舉在汽車行業比較少見。

市場為Apple Car的消息興奮。近年電動車大廠特斯拉（Tesla）股價節節上升，試圖與特斯拉競爭的電動車初創企業，估值也一直攀升。截至周四，特斯拉的市值突破7600億美元，使創辦人馬斯克（Elon Musk）成為全球首富。特斯拉股價早段再創新高，高見875美元。

特斯拉股價早段再創新高

汽車業當前的挑戰是多年來依賴燃油汽車賺錢後，如何控制成本轉戰電動車領域，這促使許多車企尋求結盟。例如現代汽車2019年宣布投資20億美元，與零件供應商Aptiv成立無人駕駛汽車合資企業，目標是推出無人駕駛的士服務。

三星估算上季營業利潤增25%

此外，共同社報道，日本本田（Honda）因半導體供應不足，決定在日本本土減少汽車生產，預計鈴鹿製作所生產的小型車，本月起每月減產4000輛左右，影響可能擴大到其他車廠。智能手機及晶片大廠三星電子最新預計，2020年第四季營業利潤增長25%至大約82億美元，這反映疫情期間其電子零件需求不斷。

（綜合報道）

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