龍湖世茂賣樓超目標 全年齊錄雙位增長

【明報專訊】去年在疫情影響下，仍有多間內房合約銷售額錄得雙位數增長。當中中型內房龍湖（0960）及世茂（0813）分別錄得11.59%及15%增長，並超額完成全年目標。
龍湖去年銷售額增逾11%
龍湖公布，2020年全年合約銷售額為2706.1億元（人民幣，下同），按年升11.59%，較2020年全年目標2600億元多出4.1%。其中2020年12月份單月合約銷售額為278.1億元，較2019年大增四成。世茂2020年全年合約銷售額更達3003.07億元，較2019年全年的2600.66億元按年升15%，2020年12月份的合約銷售額為375億元，較2019年12月的323億元按年升約16%。
保利置業銷售按年升20.6%
而小型內房方面，正榮（6158）2020年全年合約銷售額為1419.01億元，按年升8.6%；2020年12月份合約銷售額為170.89億元，則較2019年12月升17.05%。寶龍（1238）2020年全年合約銷售則錄815.51億元，按年增加35.1%，較2020年全年目標750億元多出8.7%。
保利置業（0119）2020年全年合約銷售為521億元，較2019年全年的432億元按年升20.6%；2020年12月份的合約銷售額為58億元，則按年跌6.5%。