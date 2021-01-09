康宏：郭方股東會無效 冒公司代表違法

【明報專訊】康宏環球（1019） 周四（7日）再開股東特別大會（EGM），持有康宏近三成股權的「台灣幫」富邦與另一主要股東「深圳幫」佳兆業太子爺郭曉群雙方繼續大鬥法。針對郭曉群委任代表譚禮寧日前「另起爐灶」，召開另一場股東特別大會，令會議「鬧雙胞」一事，康宏昨日發公告澄清，以「有關冒認本公司董事之人士」為題發通告，指對方於日前的股東大會委任馬時亨、石禮謙、郭曉群及譚禮寧等人為董事的會議非有效的公司會議，當中「任何一人指稱代表公司採取任何行動，均屬非法及欺詐性」。
發公告斥對方「冒認本公司董事人士」
在周四召開的康宏特別股東大會上，據現場人士指，會議主席仍不願承認郭曉群持股投票權。其後「深圳幫」郭曉群委任代表譚禮寧轉至另一提前預訂好的地點，另起爐灶召開股東。
在郭曉群發起的股東會上，譚禮寧首先動議並通過罷免多名「台灣幫」代表及前康宏高層，包括陳志宏、吳榮輝、陳麗兒、馮雪心、王利民等合共12名董事。其後又通過委任譚禮寧、石禮謙、郭曉群、馬時亨、Habibullah Abdul Rahman（黃志強）及鄭樹源共6人為董事，填補空缺。
惟對於有關動議及結果，昨康宏發通告指，稱該由郭曉群發起的股東會「並非有效舉行的公司會議」，被委任人士並未被有效委任為康宏董事，並指有關人士並無權力約束公司，當中任何一人指稱代表公司採取任何行動，均屬非法及欺詐性。