康宏：郭方股東會無效 冒公司代表違法

發公告斥對方「冒認本公司董事人士」

在周四召開的康宏特別股東大會上，據現場人士指，會議主席仍不願承認郭曉群持股投票權。其後「深圳幫」郭曉群委任代表譚禮寧轉至另一提前預訂好的地點，另起爐灶召開股東。

在郭曉群發起的股東會上，譚禮寧首先動議並通過罷免多名「台灣幫」代表及前康宏高層，包括陳志宏、吳榮輝、陳麗兒、馮雪心、王利民等合共12名董事。其後又通過委任譚禮寧、石禮謙、郭曉群、馬時亨、Habibullah Abdul Rahman（黃志強）及鄭樹源共6人為董事，填補空缺。

惟對於有關動議及結果，昨康宏發通告指，稱該由郭曉群發起的股東會「並非有效舉行的公司會議」，被委任人士並未被有效委任為康宏董事，並指有關人士並無權力約束公司，當中任何一人指稱代表公司採取任何行動，均屬非法及欺詐性。