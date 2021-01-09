海底撈創辦人夫婦趁高抽水48億

股價去年升逾九成

根據銷售文件，配售價較海底撈昨日收市價68.2元折讓5.9%至8.8%，售股股東將須遵守90日禁售期，摩根士丹利為帳簿管理人。

海底撈股價昨日收市報68.2元，升1.64%，成交9.8億元。該股股價強勢，去年全年上升逾九成，踏入2021年以來亦已升14.2%，集團股東亦趁高套現，去年5月大股東張勇聯同施永宏夫婦已首次減持，合共沽售約4700萬股，各自套現約7.8億元。

集團日前建議發行6億美元票據，2026年到期，年利率2.15%，周四（7日）與摩根士丹利、中金公司、招銀國際及瑞士信貸就票據發行訂立認購協議，所得淨額用於一般企業用途。

另外，海底撈去年12月底宣布，已與成都東部新區管理委員會訂立投資及合作協議及補充協議，將依據法律法規取得目標土地的土地使用權、建設及開發目標土地，作為集團總部園區，項目分為三階段，料於2026年6月建成，總投資額將不少於24億元人民幣。