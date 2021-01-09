大行吹捧 吉利飈20%破頂 花旗：挑戰Tesla地位 目標價升四成

明報記者 陳子凌

傳百度合作生產 美股盤前升一成

對於合作傳言，百度及吉利回覆內媒指不予置評。據路透社昨日引述消息人士指，百度計劃組建一家生產智能電動車的公司，並會與吉利合作，由百度負責軟件，生產則交由吉利旗下的工廠進行。雖然百度將持有新公司的多數股份和絕對投票權，但百度將改造吉利工廠的現有生產設施，以助其生產智能電動車，並且將向新車提供車載電子系統，而吉利則提供造車工程技術，其中一名知情人士又透露，雙方還將採用吉利的電動汽車平台SEA。

銷量目標進取 獲多間大行讚好

另一方面，吉利日前將2021年的銷量目標定為153萬部，較2020年總銷量增長約16%；多間大行對此持正面評價，花旗及摩通更大幅上調吉利目標價至50元以上。

其中，花旗認為，吉利旗下領克今年推出的新款Zero 01純電動車，預計售價會比Tesla的Model 3低一至兩成，銷售表現料強勁，對Tesla的市場地位構成挑戰。花旗更以Tesla的市銷率作參考，計算吉利的估值，將吉利目標價從41元上調41%至57.9元，維持買入評級。

摩通：今年汽車銷量升16%

摩通最新報告則指，吉利管理層預計今年銷量按年回升16%，目標進取，相信內地車市復蘇理想，吉利股價可如2017年般大升。該行將吉利目標價從18元一口氣調高1.7倍至50元，評級由中性升至增持。

此外，大摩報告引述吉利管理層稱，今年行業仍然會合理復蘇，公司並有望保持領先地位，同時爭取至2025年將電動車銷售滲透率達到10%，其間會透過SEA平台推出16款車型，達至年銷售電動車50萬輛至60萬輛水平；公司估計，今年將推出4款至5款新車型，其中兩款為領克。不過該行維持對吉利減持評級，目標價13元不變。