易綱：中國沒零息沒量寬 「退出」問題小

負債相對GDP 料今年回到穩定軌道

但易綱又指出，2020年，中國宏觀槓桿率，也就是總負債和GDP之比明顯上升，去年第三季度以來，宏觀槓桿率增速已經放慢，預計今年可以回到基本穩定的軌道。他又指，2021年是「十四五」開局之年，貨幣政策要「穩」字當頭，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。

人幣強基於經濟復蘇美元弱

對於人民幣持續走高，易綱指，2020年人民幣匯率彈性增強，較好地起到了宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用，提高了貨幣政策自主性。易綱認為，去年人民幣匯率有所升值，主要是中國經濟基本面的反映。中國率先控制住疫情、率先復工復產、率先實現經濟正增長，基本面好於其他主要經濟體。同時，人民幣匯率呈現較強走勢也和美匯指數走弱有關。

易綱強調，在支持實體經濟發展的同時，注意防範金融風險的積累。要穩妥處置個體機構風險和重點領域風險，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系。他又提到，要通過深化LPR改革推動存款利率的逐步市場化，加強對互聯網平台存款和異地存款的管理，維護存款市場秩序。