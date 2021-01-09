醫渡傳上限定價集資41億

以上限價計，不計超額配售權，醫渡科技將集資41.15億元，市值達237億元。公司將於1月15日掛牌。醫渡科技主要提供基於大數據的醫療解決方案，旗下有YiduCore系統，向醫院、監管機構及生科公司提供服務，截至去年3月底，全年毛利錄得1.46億元人民幣，虧損錄得高達15.09億元人民幣。

彭博：生科公司諾輝擬集資23億

彭博社昨日引消息報道，內地生科股諾輝健康擬下周尋求通過港交所聆訊。諾輝健康於去年11月中向港交所遞表，翻查初步招股資料顯示，高盛及瑞銀擔任聯席保薦人。報道稱，公司最多集資3億美元（約23.4億港元）。公司代表對彭博報道不予置評。公司前期投資者包括聯想控股（3396）旗下風投君聯資本等，去年上半年錄收入1053萬元人民幣，經調整淨虧損錄得5392萬元人民幣。

聯易融擬W股上市 騰訊持19%

此外，獲騰訊（0700）、渣打（2888）等投資的內地金融科技公司聯易融擬來港上市，昨上載初步招股文件。去年首9個月，集團收入約8.08億元人民幣，按年增長52.1%，期內淨虧損約4.33億元人民幣。聯易融擬以不同投票權架構（WVR）上市，以經濟權益計，集團董事長宋群持股約15.36%；上市前股東中，騰訊持股近19%，為最大單一股東。

明報記者

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