英媒：阿里調查 中央勒令統一傳媒口徑

報道指出，近月北京明顯打壓阿里創始人馬雲的商業帝國，螞蟻集團上市計劃最後一刻被叫停、一個月後監管機構宣布對阿里進行反壟斷調查，馬雲近期更完全從公眾視野中消失。

《金融時報》引述消息指，去年12月底中國政府的宣傳部門指示媒體，報道阿里反壟斷調查時需「嚴格引用」官方回應，未經允許不可作任何更改或深入分析。指令又提到，如果任何公司的公告反對官方立場，媒體不可發表、重發及引用外國媒體，中國曾有非官方媒體如網上博客猜測馬雲下落，亦遭到審查。

博客猜測馬雲下落亦遭審查

阿里支持的新媒體平台「虎嗅」上月社論曾警告，不要對中國科技集團實施過度懲罰，認為中國公司規模仍不足以應對反壟斷調查，當中國公司走向世界時，不能只依靠華為，還有阿里、騰訊（0700）、百度等，最終在去年12月19日起被迫停止運營一個月，以「積極營造清朗空間」。

美學者：手法如待嚴重政治事件

據美國學者分析，今次政府指令嚴厲而且不尋常，所用措辭與「非常重要的政治事件」非常相似，例如薄熙來案審判。他又指，馬雲旗下公司的投資與中國部分強大政治家族有直接關係，今次遇到的麻煩不單是他曾發表的言論觸動中國國家主席習近平的神經，亦很可能與政治背景有關。