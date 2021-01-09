闖國會風波打擊特朗普 分析料無暇加碼制裁

制裁細節不清晰 另傳騰訊阿里下目標

路透社指，目前仍未知會否作出決定，國務院、國防部和財政部沒有回應路透置評要求。美國制裁中國軍方相關企業的細節一直不清晰，除了現時美企或需在11月前沽清受制裁股份，早前紐交所峰迴路轉地決定將母企在制裁名單內的中移動（0941）、中聯通（0762）和中電信（0728）ADR除牌，但未知母企同樣在黑名單的中海油（0883）、中海外（0688）ADR會否被除牌。另市場傳出，騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）將成下一批被制裁股份。

不過特朗普支持者在周三闖入國會阻礙總統選舉確認程序，令特朗普再面對被彈劾的危機，思博資本高級合夥人兼亞太區總裁張宗永認為，特朗普現時未必有心思擴大對中企的制裁，擴大措施的機會不大。新總統拜登上台，他認為取消行政命令會受到壓力，至於會否在拜登上任後加強制裁，則視乎屆時中美關係，以及盟國是否認同美國加強制裁。