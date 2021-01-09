原回應未擬調整成分 恒指公司其後刪除

回覆本報：續留意市場不同發展

惟恒指公司隨後給予本報的回覆，則沒有提及「目前尚無調整指數成份股的計劃」這句。恒指公司對本報指，該公司提供一系列股票市場指數，綜合反映市場不同方面的表現，公司會繼續留意市場不同的發展，提供各項指數產品以配合客戶需要。

美國總統特朗普早前簽署的行政命令中指出，自今年1月11日起，美國投資者不可以買入禁令中的公司。而一旦有ETF買入這些股票，該ETF亦不可以在美國交易。目前，除了三大中資電訊商，在禁令中的中海油（0883）及中芯國際（0981）亦在恒指公司旗下指數中。

被動基金沽貨 3中資電訊成交飈

國際指數公司MSCI及富時羅素則於昨日收市起，把中移動（0941）、中聯通（0762）及中電信（0728）從指數中剔除。由於有大量被動資金要沽貨，昨日中移動成交額飈至441.55億元，三股合共成交額558億元。中移動盤中曾跌一成，一度跌穿40元，但收市跌4.2%；聯通的跌幅亦在U盤時段大幅收窄，盤中曾跌11%，收市僅跌0.9%；中電信盤中曾跌一成，收市跌3.4%。

北水撈底 中移單日淨買入111億

北水大幅撈入三股，中移動獲北水淨買入達111.3億元，聯通及中電信亦有14億元。事實上，北水本周亦大幅撈入中海油及中芯，以致本周整體淨買入達到破紀錄的655.17億元，昨日港股通的成交額亦是破紀錄的666.8億元。

中芯昨再升一成 領科指創收市新高

早前被剔除出指數的中芯，昨日再大升一成，帶動科指升2.7%至8630點，創收市新高。恒指在吉利（0175）帶動下，升329點至27,878點，再創近11個月高。全日主板成交達2703億元，是歷來第二多。截至晚上11時30分，恒指夜期報27774點，低水44點。