摩通提早終止「禁令股」輪證 美資行料跟隨 港交所︰輪商應尋法律意見

明報記者 歐陽偉昉、龍彩霞

港交所發言人則回應指，會繼續留意並評估美國相關制裁的發展，以及可能產生的影響，若市場安排有任何變化，會適時通知市場及客戶。港交所建議客戶和投資者，亦應根據自身的情况尋求獨立的法律意見。

券商發行輪證衍生工具，需要持有相關資產作為對冲。中鐵建、中車皆在禁止投資的制裁名單內，換言之美資行無法正常買賣以上證券作為對冲。摩根大通指，制裁中資企業的總統行政命令構成發行人集團的法律變動，觸發提早終止的條件。該等產品於下周一（11日）9時暫停買賣，下周四撤銷上市。

無法正常買賣禁令股對冲 觸發提早終止

摩通指，向認股權證持有人支付的提早終止金額，相當於緊接提早終止前產品的公平值，扣除券商有關對冲安排倉的成本，相關金額擬參考下周四前的五個交易日平均價。至於受影響的牛熊證，下周二會刊發提早終止金額，並於下周四結算。

摩通表示，美國政府已公開表示，擬根據行政命令對更多公司實施制裁，將來可能會影響與新列入的公司相關的其他結構產品。該行會留意行政命令的發展動態，刊發進一步的公布通知投資者。事實上，除摩通外，高盛早前本周二（5日）公布，以相同原因將一隻華夏滬深300 ETF的牛證提早結束交易。

是次摩通提早結束的衍生工具，中鐵建和中車皆直接列在制裁名單之列，滬深300指數包括前兩者。不過摩通仍有發行同被制裁的中芯（0981），以及母企被制裁的藍籌中海油（0883）、中移動（0941）、中海外（0688）的認股權證。對於會否再提前收回其他中資股的相關輪證，摩通沒有回應。本報向美資的高盛及花旗查詢，亦沒有回應。

業界：近周美資券商發行量減 觀望發展

有業內人士表示，據美國財政部上月底公布的「常見問題」，受制裁的中國軍方有關企業是包括其附屬公司，理論上美資券商不能買入中移動，或會影響其發行恒指相關產品，屆時影響程度遠高於滬深300 ETF。他指出，最近一周美資券商發行數量大減，或是觀察事態發展。