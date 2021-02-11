憧憬疫苗效應 CCL創5個月新高

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報180.48點，按周升0.66%；CCL（中小型單位）報177.99點，按周升0.74%；連同CCL，上述三大整體指數齊升兩周。至於CCL（大型單位）報178.83點，更創22周約5個半月新高，按周升2.89%，升幅更為89周即逾22個月以來最勁。

分區方面，港島CCL Mass報187.52點，創18周、即約4個半月新高，按周升0.86%；九龍CCL Mass報176.72點，創8周新高，按周升0.76%；新界西CCL Mass報163.09點，按周升2.27%，升幅為13周、即逾3個月最大。不過，新界東CCL Mass報186.43點，為43周即約11個月新低，按周跌2.03%。

國泰前高層逾億入市山頂嘉樂園

二手成交方面，據土地註冊處資料，樓齡56年的山頂甘道嘉樂園，一個A座連天台特色戶，實用2117方呎連天台，早前以逾1億元易手、實呎4.74萬元，略低於市價，登記買家為楊偉添（YEUNG WAI TIM PATRICK），中英文名字均與國泰、港龍前高層名字相同，料為同一人；原業主1996年以1500萬元購入，帳面賺8550萬元或5.7倍。

大埔雅景花園銀主盤1828萬易手

另外，中原副分區營業經理卜穎芝表示，大埔老牌洋房屋苑雅景花園，新錄單號屋銀主盤，實用1336方呎，以1828萬元成交、實呎1.36萬元；原業主2002年500萬元購入物業，2008至2017年間，先後向多間財務公司抵押物業，去年7月淪為銀主盤，19年間升值1328萬元或2.7倍。