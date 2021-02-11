LP10最快下周開示範單位兼開價

嘉峯匯3房2250萬沽 實呎2.95萬

此外，嘉里（0683）已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，亦推出名庭7號屋，於下周一起招標（1月11日），截標日期為3月31日；洋房實用2877方呎連2638方呎園和1106方呎天台。一手成交方面，市場聚焦啟德MONACO一期之際，昨天錄得約15宗一手成交，其中嘉華（0173）啟德嘉峯匯，最新售出第1A座32樓E室，成交價2249.8萬元，屬實用762方呎3房戶、實呎29,525元。

恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號，昨連沽3伙，成交價560.73萬至781.05萬元、實呎27,834至31,622元，單日套現逾2090萬元；項目去年推出至今累售169伙，套現近13億元。另香港興業（0480）愉景灣意堤，以1527.8萬元售出8座16樓C室，實用881方呎，2房連儲物房間隔，實呎17,342元。