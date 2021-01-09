啟德住宅地下周五招標 問鼎百億地王

上述地皮鄰近興建中的啟德體育園，為2021年政府首幅推出招標的住宅官地。綜合業界估計，地皮估值84.25億至103.7億元，預計每方呎樓面地價約1.3萬至1.6萬元。

年三十晚截標 每呎估值高見1.6萬

上述地皮面積11.78萬方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面64.81萬方呎。該地毗鄰亦為中海外（0688）財團2019年11月以159.5億元投得的第4A區2號的住宅地，可建120萬方呎樓面，每方呎樓面地價約1.3萬元。

另外，事隔半年，政府再推售工業地，粉嶺安樂門街工業地昨日截標，地政總署共收到8份標書，較2018年推售同區安樂村工業地，當時收到7份標書多1份。據悉，入標的發展商包括長實（1113）、信置（0083）、嘉華（0173）、佳明（1271）、億京及建業實業（0216），大部分以獨資入標。

粉嶺工業地收8標書 最高估值13億

兩年前以7.3億元、每方呎樓面地價3617元投得安樂村工業地的億京，圖再下一城，昨獨資入標。億京發展及策劃發展總監楊柏軒表示，是次推售地皮位置佳，毗鄰為商場、住宅，位置方便。他坦言，疫情有影響出價，因疫下工商舖交投減少。

另外，佳明項目經理曾嘉敏表示，集團已有同區兩幅地皮興建數據中心，擬再拓展相關業務，並指出價不受疫情影響。

上述地皮位於粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界，地皮面積約4.34萬方呎，最高可建樓面約21.7萬方呎，可作倉庫及附屬辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心等用途。據賣地章程顯示，中標者須提供備122個的公眾停車場。綜合業界人士，地皮約6.5億至13億元，每呎樓面地價約3000元至6000元。