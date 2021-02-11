MONACO推呼吸Plan 呎價返1年前 折實均呎2.27萬 入場費597萬 3房提供八成一按

明報記者 林尚民

事實上，會德豐負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，早前亦罕有為買家提供免壓測高成數按揭，而今次推出的MONACO，就分別為2房買家提供最高樓價三成二按，及為3房買家提供樓價最高八成一按，兩者同樣首兩年免息免供，第三年息口為P減2.5厘（P為5厘），第四及第五年利息則為P加1厘，買家提前還款可獲回贈部分利息及1%樓價（視乎提前還款的時間而有所不同）。

首兩年免息免供 2房三成二按

樓花期近兩年、總數提供399伙的MONACO一期，首張價單涉及80伙，佔樓盤兩成，包括14個開放式、11個1房、46個2房及9個3房單位，實用280至762方呎，定價750.4萬至2201.6萬元，實呎25,619至31,058元，平均實呎28,514元，扣除最高20.5%優惠後，整批折實均呎22,669元。此外，買家選用建期付款，最高可獲17%折扣，與即供付款僅差3.5%。

即供較建期僅多3.5%折扣

若對比同區二手屋苑如龍譽、啟德一號等，近期平均成交實呎則介乎2.17萬至2.25萬元，換言之，今張價單售價屬貼近二手呎價水平。會德豐地產常務董事黃光耀形容項目定價為2021年啟航置業價，項目將於今日開放示範單位予公眾參觀，首批折實市值近8億元。

會德豐3年前向海航購入地皮

首批折實價最低為2B座3樓F室，實用280方呎，定價750.4萬元，折實596.6萬元，折實實呎21,307元，2017年9月會德豐同系OASIS KAI TAK後同區入場最低新盤，當時一個實用275方呎開放式單位，折實價約518萬元，折實實呎18,836元。售價最貴為2B座16樓A室，實用727方呎，3房1套間隔，定價2201.6萬元，折實1750.3萬元，折實實呎24,075元。

值得一提的是，MONACO連同其他期數所在的地皮，原由海航旗下的香港國際建投2017年以55.297億元投得，並於2018年以63.592億元售予會德豐，當時每方呎樓面地價14,948元。海航系當年亦售出區內其他地皮予恒地（0012）。