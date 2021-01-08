經濟

香港地產

太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權

【明報專訊】新冠疫情下，仍有財團積極併購舊樓。土地註冊處顯示，中環荷李活道15至19號歐士大廈UG層A舖，上月獲福凰有限公司以9300萬元購入，以面積774方呎計，呎價約12萬元；該公司董事為前太古大班、The Development Studio創辦人簡基富及萬泰總經理周國材等。原業主為HENRY CHIN SHENG CHONG，早於1978年12月以105萬元購入，持貨42年，帳面大賺9195萬元或近88倍。

翻查資料，簡基富等早在2019年起就歐士大廈提出收購，先後斥資逾6億元購入該廈86.2%業權，同年10月向土審申請強拍，正待批強拍之際，簡氏等再斥資1.22億元購入尚餘兩個物業，成功統一該廈業權。項目地盤面積2419方呎，現為一幢於1967年落成的7層高商住物業，樓齡54年。項目重建地積比可達15倍，可建樓面逾3.6萬方呎。

樂風4000萬購太子基隆街舖

另樂風集團早前向「舖王」鄧成波家族購入太子基隆街1至7號（單號）後，擬併購毗鄰的基隆街9號。土地註冊處顯示，基隆街9號恒利樓地下連閣樓，上月初以4000萬元沽出，商舖面積約1000方呎，連入則閣樓約700方呎，呎價約2.35萬元，買家為One KL II Development Limited，公司董事為樂風集團創辦人及主席周佩賢。

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