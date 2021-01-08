太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權

翻查資料，簡基富等早在2019年起就歐士大廈提出收購，先後斥資逾6億元購入該廈86.2%業權，同年10月向土審申請強拍，正待批強拍之際，簡氏等再斥資1.22億元購入尚餘兩個物業，成功統一該廈業權。項目地盤面積2419方呎，現為一幢於1967年落成的7層高商住物業，樓齡54年。項目重建地積比可達15倍，可建樓面逾3.6萬方呎。

樂風4000萬購太子基隆街舖

另樂風集團早前向「舖王」鄧成波家族購入太子基隆街1至7號（單號）後，擬併購毗鄰的基隆街9號。土地註冊處顯示，基隆街9號恒利樓地下連閣樓，上月初以4000萬元沽出，商舖面積約1000方呎，連入則閣樓約700方呎，呎價約2.35萬元，買家為One KL II Development Limited，公司董事為樂風集團創辦人及主席周佩賢。