天鑽業主移民沽貨 持貨一年料蝕近百萬

原業主2019年11月以823萬元購入上址，帳面雖升值27萬元或3%，但因持貨只有一年多，須繳付10%額印稅，加上其他使費料實蝕近百萬元或逾一成。

嵐山180呎銀主盤300萬易手

同區嵐山則錄迷你戶低價成交，土地註冊處顯示，大埔嵐山7座中層A室，實用面積180方呎，開放式間隔，因業主斷供而淪為銀主盤，並曾於去年6月以350萬元售出，但兩個月後取消交易，至近日終再以300萬元易手，實呎16,667元，成交價為屋苑自2019年11月後新低，並比去年成交價低50萬元或14%。原業主2015年以189.5萬元一手購入上址，其後曾向財務公司承做二按，套現70萬元，現成交價比當年購入價高110.5萬元或58%。區內代理指，同類開放式單位於2018年樓市高峰期，做價高達400萬元，實呎約2.2萬元，換言之，現成交價較高峰價大跌百萬元或兩成半。

一城凶宅同層3房僅折讓5%沽

沙田第一城則因減價盤源漸被市場消化，令另類盤亦獲買家以較理想價錢承接。美聯首席助理聯席董事黃錦瀚指，沙田第一城21座高層A室，實用面積451方呎，3房間隔，雖然同層單位曾於早年發生跳樓自殺案，但因屋苑減價盤陸續被市場承接，故買家終以638萬元購入單位，實呎14,146元，僅比同質素正常單位市價折讓約5%。原業主2010年以262萬元購入上述單位，現帳面獲利376萬元或1.4倍。