MONACO一期首批80伙 最快今日開價

The Campton加推47伙

折實均呎1.95萬

黃光耀又指，首批價單戶型將涵蓋開放式至3房，昨開放示範單位，包括一個清水示範單位及一個連裝修示範單位。連裝修示位以2B座28樓B室為藍本，實用面積480方呎，以1房設計，單位落成時將附連室內裝置、裝修及家具等出售；清水示位則以2B座28樓C室為藍本，實用面積347方呎，1房間隔，採開放式廚房設計。黃又稱，會德豐首季將先推出MONACO一及二期，亦有機會推出長沙灣GRAND VICTORIA一期，山頂道77號最快上半年推，該盤設有8座洋房，實用面積約6200至8000方呎。至於鄰近港鐵藍田站KOKO HILLS則有機會年中推出，估計全年銷售額可超百億元。

另外，萬科旗下的長沙灣營盤街The Campton，亦部署開展新一輪推售攻勢；萬科市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，The Campton昨推5號價單涉47伙，提供最高16%直減折扣，整批折實平均呎價19,511元。新推單位實用面積介乎272至761方呎，包括10伙開放式、9伙一房戶、24伙兩房戶、4伙三房戶，即日起開始收票，折實價514.3萬至1362.7萬元、折實實呎17,737至21,119元。

劉表示，會視乎市場反應，再考慮加推單位應市，最快本月中推售，並指今批加推單位主要屬高層及海景單位；項目去年中推出至今累售288伙、套現24億元。