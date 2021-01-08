去年疫市不足1.3萬伙批預售 5年最低

第四季10盤批預售 7盤未推出

若總計全年，則有12,898個單位獲批預售，比2019年的14,137伙減少1239伙或8.7%，並為2015年批出11,540伙後最少。但事實上，去年已獲批預售的項目中，亦有不少仍未推出，如去年第四季有10個項目獲批預售，迄今仍有7個未推出。至於新申請方面，上月只有恒地（0012）啟德沐泰街7號二期入紙申請預售，涉及301伙，不過累計全年就有18,044個單位申請預售，比2019年的10,379伙大增7665伙或74%。

已批但未推涉近1.6萬伙

另截至上月底，共有22個項目待批預售，涉11,446伙，為去年4月10,729伙後最少。美聯首席分析師劉嘉輝指，目前待批預售樓花單位數目仍穩企逾萬伙水平，相信該待批單位本年將有不少會陸續獲批應市。劉又補充，若連同目前獲批但未售項目的逾4300個單位合計，即合共約1.58萬個單位，加上相信今年發展商仍會積極為旗下項目新申請預售樓花，勢將持續為新盤市場帶來適時供應。

隨着疫苗面世，經濟有望逐漸復蘇，料發展商推盤步伐加快，新盤積存購買力有望釋放，今年新盤銷售量有機會升至1.8萬伙水平，按年升約24%。

另萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文則認為，今年貨尾及預售樓花供應相對去年較多，估計今年推盤涉約1.6萬至1.8萬伙，由於現時市場購買力仍在，相信不會對樓價有重大衝擊。