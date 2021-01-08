經濟

香港地產

去年疫市不足1.3萬伙批預售 5年最低

【明報專訊】去年本港受疫情影響，預售樓花文件批出進度受阻。據地政總署最新資料，該署去年共批出12,898個單位預售，為近5年最少（見圖），反觀新申請預售樓花單位就有18,044伙，按年大升74%。地政總署資料顯示，去年12月該署共批出3份預售樓花同意書，包括南豐、港鐵（0066）將軍澳日出康城LP10（893伙）、香港小輪（0050）、帝國集團屯門青山公路帝御．嵐天（557伙）及信置（0083）馬鞍山Silversands（160伙），共涉1610伙。

第四季10盤批預售 7盤未推出

若總計全年，則有12,898個單位獲批預售，比2019年的14,137伙減少1239伙或8.7%，並為2015年批出11,540伙後最少。但事實上，去年已獲批預售的項目中，亦有不少仍未推出，如去年第四季有10個項目獲批預售，迄今仍有7個未推出。至於新申請方面，上月只有恒地（0012）啟德沐泰街7號二期入紙申請預售，涉及301伙，不過累計全年就有18,044個單位申請預售，比2019年的10,379伙大增7665伙或74%。

已批但未推涉近1.6萬伙

另截至上月底，共有22個項目待批預售，涉11,446伙，為去年4月10,729伙後最少。美聯首席分析師劉嘉輝指，目前待批預售樓花單位數目仍穩企逾萬伙水平，相信該待批單位本年將有不少會陸續獲批應市。劉又補充，若連同目前獲批但未售項目的逾4300個單位合計，即合共約1.58萬個單位，加上相信今年發展商仍會積極為旗下項目新申請預售樓花，勢將持續為新盤市場帶來適時供應。

隨着疫苗面世，經濟有望逐漸復蘇，料發展商推盤步伐加快，新盤積存購買力有望釋放，今年新盤銷售量有機會升至1.8萬伙水平，按年升約24%。

另萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文則認為，今年貨尾及預售樓花供應相對去年較多，估計今年推盤涉約1.6萬至1.8萬伙，由於現時市場購買力仍在，相信不會對樓價有重大衝擊。

上 / 下一篇新聞

美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%
美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%
倘不剔除禁令股 ETF不可買賣
倘不剔除禁令股 ETF不可買賣
北水買中資股 4日淨流入520億
北水買中資股 4日淨流入520億
雪湖基金促美高梅引入美團等中資 提明年續牌考量 基金早前增持稱「先禮後兵」
雪湖基金促美高梅引入美團等中資 提明年續牌考量 基金早前增持稱「先禮後兵」
3美資持賭牌 美高梅身分未算最「尷尬」
3美資持賭牌 美高梅身分未算最「尷尬」
雪湖傳幕後沽空瑞幸 引國際市場目光
雪湖傳幕後沽空瑞幸 引國際市場目光
特朗普金主蕭登養病 暫停金沙中國職務
特朗普金主蕭登養病 暫停金沙中國職務
外媒：百度汽車之家赴港第二上市
外媒：百度汽車之家赴港第二上市
中國上月外匯儲備 增380億美元符預期
中國上月外匯儲備 增380億美元符預期
匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%
匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%
王維基：商戶今年更辛苦 不擔心新業務Shoalter分薄生意
王維基：商戶今年更辛苦 不擔心新業務Shoalter分薄生意
康宏三度「DQ」郭曉群投票資格
康宏三度「DQ」郭曉群投票資格
國開行前董事長胡懷邦受賄判無期徒刑
國開行前董事長胡懷邦受賄判無期徒刑
友邦擬內地成立獨立資產管理公司
友邦擬內地成立獨立資產管理公司
螞蟻擬重組信貸業務 轉移部分消費信貸至新公司
螞蟻擬重組信貸業務 轉移部分消費信貸至新公司
富衛推即時理賠支付 上限3000元
富衛推即時理賠支付 上限3000元
Tesla漲半成 馬斯克初膺全球首富 政權交接確立 美股三大指數新高
Tesla漲半成 馬斯克初膺全球首富 政權交接確立 美股三大指數新高
英查ARM併購 Nvidia急跌後回升
英查ARM併購 Nvidia急跌後回升
12股票累巴郡蝕842億
12股票累巴郡蝕842億
張兆聰：受惠螞蟻被打壓 招行可展升浪
張兆聰：受惠螞蟻被打壓 招行可展升浪
張宗永：「清零」應否成唯一選項？
張宗永：「清零」應否成唯一選項？
技術取勝：匯控挑戰阻力線
技術取勝：匯控挑戰阻力線
盧駿匡：恒指確認牛市二期 短期料挑戰27900點阻力
盧駿匡：恒指確認牛市二期 短期料挑戰27900點阻力
53歲谷澍掌農行 四大行中最年輕
53歲谷澍掌農行 四大行中最年輕
李小加傳加盟HKbitEX 報道一日即下架
李小加傳加盟HKbitEX 報道一日即下架
劉思明：新能源金屬受捧 江銅14元以下吸
劉思明：新能源金屬受捧 江銅14元以下吸
周顯：全職炒股辛苦過返工
周顯：全職炒股辛苦過返工
譚新強：美股體現「反Murphy's Law」
譚新強：美股體現「反Murphy's Law」
湯文亮：美領事屋地不成交 屬樓市好消息
湯文亮：美領事屋地不成交 屬樓市好消息
買樓贈居留簽證 曼谷樓價料續升 新推樓花盤67萬元起 鄰近鐵路站
買樓贈居留簽證 曼谷樓價料續升 新推樓花盤67萬元起 鄰近鐵路站
盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉
盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉
趙國雄：長實今年推2400伙涉200億 21 BORRETT ROAD第1期料平均每伙逾億
趙國雄：長實今年推2400伙涉200億 21 BORRETT ROAD第1期料平均每伙逾億
兩酒店申「變陣」料可提供逾5700伙
兩酒店申「變陣」料可提供逾5700伙
MONACO一期首批80伙 最快今日開價
MONACO一期首批80伙 最快今日開價
天鑽業主移民沽貨 持貨一年料蝕近百萬
天鑽業主移民沽貨 持貨一年料蝕近百萬
太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權
太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權