兩酒店申「變陣」料可提供逾5700伙

趙：酒店改住宅發揮最大效益

被問及為何有此舉措，趙國雄回應指：「做發展商最緊要有vision（視野），要將旗下每幅地皮的潛能、經濟效益發揮到最大，集團在天水圍、馬鞍山發展酒店已是20多年前的事，如今申請改建住宅是配合市場需要。」

趙國雄認為，現時天水圍、馬鞍山區對酒店的需求已大不如前，反而社會對住宅的需求依然殷切，所以將酒店申請改建為住宅，屬切合時宜之舉，而且可將相關地皮的經濟效益進一步發揮。

資料顯示，長實於2019年初，已就天水圍嘉湖海逸酒店申請重建為住宅，擬建兩幢53層高綜合用途物業，提供5000伙迷你戶，而據去年規劃署文件顯示，署方不反對有關申請。

至於長實擬重建的住宅部分，涉逾150萬方呎、提供5000伙平均實用面積約300方呎的小型單位，預計每層設有54個單位、設10部升降機，而位於酒店平台的置富嘉湖商場則會保留，即項目涉總樓面逾200萬方呎。

嘉湖海逸申改建5000伙迷你戶

另一方面，馬鞍山酒店海澄軒改劃住宅項目，早前修訂發展方案，放棄原本保留部分酒店房間的計劃，把整個項目改劃為住宅，預計提供758個單位；海澄軒現為1幢18層高酒店，提供831間酒店房間。