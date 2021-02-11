趙國雄：長實今年推2400伙涉200億 21 BORRETT ROAD第1期料平均每伙逾億

明報記者 林可為

提供115伙的21 BORRETT ROAD第1期，已獲批入伙紙和滿意紙，日前已上載樓書；單位實用面積2075至3378方呎，主打4至5房戶型，稍後將上載銷售安排和推出招標，有機會提供長成交期、先住後付等方案。

由於各單位成交價估計動輒逾1億元，意味項目市值勢逾100億元。被問及意向價，趙國雄回應「自己不是運動員，不會刻意挑戰新高（價錢）紀錄」。

六成「新香港人」參觀波老道現樓

對中央近年積極將大灣區發展成世界級超級大都會，其中深圳的資訊和創新科技產業，更是執世界之牛耳，趙認為，為免被邊緣化，香港未來的出路是必須融入大灣區，與內地城市經濟互補，而非競爭。

趙又指，根據現時宏觀環境，21 BORRETT ROAD的市場定位已經跳出香港，放眼大灣區，稍後將針對區內主要城市路演，並笑言「不需再到上海、北京（宣傳）」。

北上路演 攻大灣區市場

他稱持香港身分證和已經在本港居住、在大灣區內有生意或開廠的「新香港人」，將是21 BORRETT ROAD的主要客源。事實上，項目現已接受預約參觀現樓示範單位，趙國雄透露，近日登記參觀的潛在客戶，有六成名字屬普通話拼音，意味屬「新香港人」。

由於疫情持續，趙表示會嚴格執行限聚令，遵守二人一組的規定，如一組睇樓客連代理共有6至8人，就要分成3至4組，加上每組睇樓客一般都會參觀3至4個現樓單位，趙指睇樓流程甚緩慢，希望政府稍後可適量放寬限聚令。

除21 BORRETT ROAD第1期，長實計劃今年登場的另兩個全新盤，包括主打兩房戶的元朗洪水橋項目（341伙），以及港鐵（0066）南區黃竹坑站3期項目（1200伙），惟後者需視乎港鐵申請預售樓花進度；至於3個推出餘貨新盤，涉約760伙，佔全年推售單位數目約三成。

3盤推760伙餘貨 佔全年目標三成

回顧去年，長實在港累積售出1800個單位、套現180億元，相對2019年分別按年升3.5倍和2.6倍，趙國雄指，在新冠病毒疫情影響下，雖然中港兩地仍未全面通關，但在多國量化寬鬆政策影響下，加上社會對住宅需求仍龐大，估計今年整體樓價上落波幅只約5%。