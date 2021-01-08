經濟
海外置業錦囊

投資策略

買樓贈居留簽證 曼谷樓價料續升 新推樓花盤67萬元起 鄰近鐵路站

【明報專訊】新冠疫情影響全球經濟，現時泰國亦禁堂食，加上早前的示威活動，泰國經濟也受到波及。泰國政府為引入更多外資，以紓緩發展商目前面對的財務緊張，推出「買樓送居留簽證」政策，定名「Elite Flexible One Visa」。只要海外人士在當地置業1000萬泰銖（約258.7萬港元）即可獲得5年特別居留簽證。有研究報告預計，受惠經濟從疫情復蘇、泰銖持續強勢等因素，曼谷樓價在2021年底將會增長約7.4％。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，泰國旅遊局(Tourist Authority of Thailand，T.A.T.)推出「Thailand Elite Card」，今次的特殊簽證名為「Elite Flexible One Visa」，申請人購買一個單位（不適用於購買土地），且總價超過1000萬泰銖，即可獲得5年特別居留簽證。所購買單位必須為現樓並可即時入住，即尚在興建中的預售樓花不符合資格，而選購的房產項目，必須是已經向T.A.T.當局提供建案申請，並獲審批。

繳付15.5萬元獲得5年特別居留簽證

若不考慮購買房產來取得居留權，海外人士亦可選擇申請「EASY ACCESS」資格，只要繳付價值約60萬泰銖（約15.51萬港元），即可獲得5年特別居留簽證，並可享豪華房車接送服務。申請人不需要再透過一般官方程序取得或延期簽證， 在簽證期間，可不限次數進出泰國。

另外亦有更高級的計劃「20年EUP」計劃，簽證持有人可享有機場VIP待遇、快速優先入境通關、高爾夫和SPA (每年各24次)、全身體檢查(每年1次)，會員資格有效期為 20年，會費為214萬泰銖(約51.72萬港元)

2020年，新冠病毒疫情導致曼谷和周邊府治新盤及二手物業成交數量大幅萎縮。展望2021年，住房市場應可走出低谷，但仍將面臨各種挑戰，無論是經濟復蘇程度、消費者購買力還是疫情發展。此外，當地市場供應多、需求少，都促使發展商對推出新項目持謹慎態度。

鑑於上述因素，開泰研究中心認為，2021年在曼谷和周邊府治推出的新住房項目大約接近7.2萬至7.5萬伙。至於泰國消費者的購買力，預期將與2020年相近，因經濟因素正從疫情影響中恢復過來，惟仍有不少人對工作穩定性感到擔憂。與此同時，預期外國消費者的物業需求復蘇仍有限，因封關及跨境限制和全球重要國家再度爆發新冠病毒疫情，將對外國消費者信心和購買力造成影響。除此之外，來自各國住房市場的競爭亦將影響外國消費者的置業決定。

研究：樓價下行空間有限

上述因素使開泰研究中心預料，2021年曼谷和周邊府治的住房需求量將為7.1萬至7.6萬伙，而曼谷和周邊府治的住房過戶數量將與2020年相近，即預期為18.5萬至18.9萬伙。不過，仍要密切留意泰國政府的刺激經濟措施，因為很可能對未來物業市場帶來刺激作用。

開泰研究中心又預期，2021年房地產市場將進入逐漸調整的階段，因住房市場的不利環境條件使經營商更審慎投資，同時物業交易活動仍受到各種限制，雖然銷售低迷，但經營成本如建材價格和土地價格仍保持高企，故樓價下行的空間有限。

另外，今年美元被看淡，泰銖由去年4月開始升值，除美聯儲繼續採取寬鬆措施以致美元疲弱，以及泰國企業境外分支機構將流動資金匯回國內，金額創下近年新高。開泰研究中心認為，泰銖還有繼續升值空間，因泰國國家經濟與社會發展委員會預測貿易順差上升。美元仍然看淡，主要因美國疫情個案維持在高位，美國國內的示威亂局令美國經濟和對新總統政府的信心造成負面影響，故相信美聯儲會採取大幅度寬鬆貨幣政策，因此美元貶值是必然。開泰研究中心預測，泰銖會升值到1美元兌31泰銖至31.5泰銖的區間。

新盤10分鐘車程達金融區

在泰國置業，準業主偏好鐵路沿線，其中Life Sathorn Sierra樓花距離BTS Talat Phlu站僅150米，10分鐘車程可到達金融區Sathorn CBD及未來商業核心One Bangkok。樓盤售價由260萬泰銖（約67.14萬港元），面積由301平方呎起，1房單位377平方呎，售價為349萬泰銖（約90.13萬港元），兩房單位則619平方呎，售價570萬泰銖（約147.2萬港元）。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

相關字詞﹕泰國

上 / 下一篇新聞

美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%
美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%
倘不剔除禁令股 ETF不可買賣
倘不剔除禁令股 ETF不可買賣
北水買中資股 4日淨流入520億
北水買中資股 4日淨流入520億
雪湖基金促美高梅引入美團等中資 提明年續牌考量 基金早前增持稱「先禮後兵」
雪湖基金促美高梅引入美團等中資 提明年續牌考量 基金早前增持稱「先禮後兵」
3美資持賭牌 美高梅身分未算最「尷尬」
3美資持賭牌 美高梅身分未算最「尷尬」
雪湖傳幕後沽空瑞幸 引國際市場目光
雪湖傳幕後沽空瑞幸 引國際市場目光
特朗普金主蕭登養病 暫停金沙中國職務
特朗普金主蕭登養病 暫停金沙中國職務
外媒：百度汽車之家赴港第二上市
外媒：百度汽車之家赴港第二上市
中國上月外匯儲備 增380億美元符預期
中國上月外匯儲備 增380億美元符預期
匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%
匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%
王維基：商戶今年更辛苦 不擔心新業務Shoalter分薄生意
王維基：商戶今年更辛苦 不擔心新業務Shoalter分薄生意
康宏三度「DQ」郭曉群投票資格
康宏三度「DQ」郭曉群投票資格
國開行前董事長胡懷邦受賄判無期徒刑
國開行前董事長胡懷邦受賄判無期徒刑
友邦擬內地成立獨立資產管理公司
友邦擬內地成立獨立資產管理公司
螞蟻擬重組信貸業務 轉移部分消費信貸至新公司
螞蟻擬重組信貸業務 轉移部分消費信貸至新公司
富衛推即時理賠支付 上限3000元
富衛推即時理賠支付 上限3000元
Tesla漲半成 馬斯克初膺全球首富 政權交接確立 美股三大指數新高
Tesla漲半成 馬斯克初膺全球首富 政權交接確立 美股三大指數新高
英查ARM併購 Nvidia急跌後回升
英查ARM併購 Nvidia急跌後回升
12股票累巴郡蝕842億
12股票累巴郡蝕842億
張兆聰：受惠螞蟻被打壓 招行可展升浪
張兆聰：受惠螞蟻被打壓 招行可展升浪
張宗永：「清零」應否成唯一選項？
張宗永：「清零」應否成唯一選項？
技術取勝：匯控挑戰阻力線
技術取勝：匯控挑戰阻力線
盧駿匡：恒指確認牛市二期 短期料挑戰27900點阻力
盧駿匡：恒指確認牛市二期 短期料挑戰27900點阻力
53歲谷澍掌農行 四大行中最年輕
53歲谷澍掌農行 四大行中最年輕
李小加傳加盟HKbitEX 報道一日即下架
李小加傳加盟HKbitEX 報道一日即下架
劉思明：新能源金屬受捧 江銅14元以下吸
劉思明：新能源金屬受捧 江銅14元以下吸
周顯：全職炒股辛苦過返工
周顯：全職炒股辛苦過返工
譚新強：美股體現「反Murphy's Law」
譚新強：美股體現「反Murphy's Law」
湯文亮：美領事屋地不成交 屬樓市好消息
湯文亮：美領事屋地不成交 屬樓市好消息
盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉
盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉
趙國雄：長實今年推2400伙涉200億 21 BORRETT ROAD第1期料平均每伙逾億
趙國雄：長實今年推2400伙涉200億 21 BORRETT ROAD第1期料平均每伙逾億
兩酒店申「變陣」料可提供逾5700伙
兩酒店申「變陣」料可提供逾5700伙
去年疫市不足1.3萬伙批預售 5年最低
去年疫市不足1.3萬伙批預售 5年最低
MONACO一期首批80伙 最快今日開價
MONACO一期首批80伙 最快今日開價
天鑽業主移民沽貨 持貨一年料蝕近百萬
天鑽業主移民沽貨 持貨一年料蝕近百萬
太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權
太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權