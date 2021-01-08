買樓贈居留簽證 曼谷樓價料續升 新推樓花盤67萬元起 鄰近鐵路站

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，泰國旅遊局(Tourist Authority of Thailand，T.A.T.)推出「Thailand Elite Card」，今次的特殊簽證名為「Elite Flexible One Visa」，申請人購買一個單位（不適用於購買土地），且總價超過1000萬泰銖，即可獲得5年特別居留簽證。所購買單位必須為現樓並可即時入住，即尚在興建中的預售樓花不符合資格，而選購的房產項目，必須是已經向T.A.T.當局提供建案申請，並獲審批。

繳付15.5萬元獲得5年特別居留簽證

若不考慮購買房產來取得居留權，海外人士亦可選擇申請「EASY ACCESS」資格，只要繳付價值約60萬泰銖（約15.51萬港元），即可獲得5年特別居留簽證，並可享豪華房車接送服務。申請人不需要再透過一般官方程序取得或延期簽證， 在簽證期間，可不限次數進出泰國。

另外亦有更高級的計劃「20年EUP」計劃，簽證持有人可享有機場VIP待遇、快速優先入境通關、高爾夫和SPA (每年各24次)、全身體檢查(每年1次)，會員資格有效期為 20年，會費為214萬泰銖(約51.72萬港元)

2020年，新冠病毒疫情導致曼谷和周邊府治新盤及二手物業成交數量大幅萎縮。展望2021年，住房市場應可走出低谷，但仍將面臨各種挑戰，無論是經濟復蘇程度、消費者購買力還是疫情發展。此外，當地市場供應多、需求少，都促使發展商對推出新項目持謹慎態度。

鑑於上述因素，開泰研究中心認為，2021年在曼谷和周邊府治推出的新住房項目大約接近7.2萬至7.5萬伙。至於泰國消費者的購買力，預期將與2020年相近，因經濟因素正從疫情影響中恢復過來，惟仍有不少人對工作穩定性感到擔憂。與此同時，預期外國消費者的物業需求復蘇仍有限，因封關及跨境限制和全球重要國家再度爆發新冠病毒疫情，將對外國消費者信心和購買力造成影響。除此之外，來自各國住房市場的競爭亦將影響外國消費者的置業決定。

研究：樓價下行空間有限

上述因素使開泰研究中心預料，2021年曼谷和周邊府治的住房需求量將為7.1萬至7.6萬伙，而曼谷和周邊府治的住房過戶數量將與2020年相近，即預期為18.5萬至18.9萬伙。不過，仍要密切留意泰國政府的刺激經濟措施，因為很可能對未來物業市場帶來刺激作用。

開泰研究中心又預期，2021年房地產市場將進入逐漸調整的階段，因住房市場的不利環境條件使經營商更審慎投資，同時物業交易活動仍受到各種限制，雖然銷售低迷，但經營成本如建材價格和土地價格仍保持高企，故樓價下行的空間有限。

另外，今年美元被看淡，泰銖由去年4月開始升值，除美聯儲繼續採取寬鬆措施以致美元疲弱，以及泰國企業境外分支機構將流動資金匯回國內，金額創下近年新高。開泰研究中心認為，泰銖還有繼續升值空間，因泰國國家經濟與社會發展委員會預測貿易順差上升。美元仍然看淡，主要因美國疫情個案維持在高位，美國國內的示威亂局令美國經濟和對新總統政府的信心造成負面影響，故相信美聯儲會採取大幅度寬鬆貨幣政策，因此美元貶值是必然。開泰研究中心預測，泰銖會升值到1美元兌31泰銖至31.5泰銖的區間。

新盤10分鐘車程達金融區

在泰國置業，準業主偏好鐵路沿線，其中Life Sathorn Sierra樓花距離BTS Talat Phlu站僅150米，10分鐘車程可到達金融區Sathorn CBD及未來商業核心One Bangkok。樓盤售價由260萬泰銖（約67.14萬港元），面積由301平方呎起，1房單位377平方呎，售價為349萬泰銖（約90.13萬港元），兩房單位則619平方呎，售價570萬泰銖（約147.2萬港元）。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]