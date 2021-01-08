湯文亮：美領事屋地不成交 屬樓市好消息

推唔冧香港樓市就取消交易

所以，無償取消協議是正常做法，大家或者記得，恒隆當時不是以最高價奪標，估計恒隆接受美領事館因為未得中國同意，是有權取消交易，賠償當然欠奉，所以，如果美國佬願意賣，便會主動向中國申請，倘若不批准就冇辦法，但按正常情况是不會不批准。

換句話說，今次應該是美國不願意賣，當時美國佬賣壽山村道屋地是一個對樓市極之不利訊息，現在時移世易，取消交易對香港樓市來說是一支強心針。

我認為如果總統特朗普連任，上述項目可以如期成交，但特朗普大熱倒灶，拜登就要認真考慮一下，因為賣走了項目，以後在香港就少了根據地，而且可能會被特朗普話佢蠢。可能特朗普會話，賣走屋地只是一種基本政治手段，藉低價出售來推冧香港樓市，令到香港經濟不穩定，這是美國策略；倘若推唔冧香港樓市，就唔向中國政府申請，只要退回訂金給恒隆，什麼事也沒有發生。如果拜登真的出售項目，反映他連基本政治智慧都沒有；不過，拜登當然了解箇中玄機，所以項目最後不成交。

估值遠低市價 美方應想辦法不成交

事實上，美國出售壽山村道屋地亦不能推冧香港樓市，因為在成交之前，山頂文輝道地皮不但以超所有估價上限，並且以破紀錄成交，如果叫測量師再為該屋地估值，估值50億元亦會被人叫末日博士，而非現在的25億元；就算撇開政治因素，冇咁大差距，美國亦應該想辦法不成交。所以，對香港樓市來說，美領館的壽山村道屋地不成交是一個非常利好消息。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]